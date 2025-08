Les investisseurs s'ajustent à un nouveau paradigme : celui d'un monde où les taux d'intérêt baissent, l'intelligence artificielle s'impose, et l'incertitude économique devient une variable comme une autre, intégrée dans les modèles de valorisation. Désormais, à Wall Street, la réduction des taux dès septembre est devenue l'hypothèse dominante.

La séance de mardi matin à Wall Street s'est ouverte sur une hausse très modérée, mais révélatrice, après une fermeture allant de +1,3% pour le Dow à +1,5% pour le Nasdaq hier soir. Un brin d'optimisme attribué non pas à une amélioration macroéconomique, mais aux attentes vis-à-vis de la Réserve fédérale. Le rapport décevant sur l'emploi de juillet et des révisions discrètes, mais inquiétantes, des données antérieures ont renforcé la conviction des marchés : une baisse de taux en septembre semble acquise. L'outil FedWatch du CME estime cette probabilité à 90%, contre 63% une semaine plus tôt. Certains investisseurs anticipent même deux baisses d'un quart de point d'ici la fin de l'année. Quelques données ont suffi à changer la donne...

Derrière cette apparente accalmie, l'économie américaine vibre au rythme des incertitudes politiques, des tensions commerciales et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. L'éviction brutale du directeur du Bureau of Labor Statistics par Donald Trump a semé le doute : les statistiques officielles américaines resteront-elles fiables ? Ces indicateurs qui orientent la politique monétaire, influencent la psychologie des marchés et dirigent des milliers de milliards de dollars d'investissements, pourraient désormais être perçus comme des instruments politiques. Le climat s'est encore assombri avec la démission vendredi de la gouverneure Adriana Kugler, offrant à Trump une nouvelle opportunité de remanier la Fed. Les investisseurs institutionnels s'en inquiètent, redoutant une fragilisation de l'indépendance de la banque centrale.

Déjà critique envers Jerome Powell pour sa prudence jugée excessive sur les taux, Trump voit s'ouvrir un boulevard pour remodeler la Fed. Les marchés oscillent désormais entre la perspective de liquidités moins chères et la crainte d'une politisation accrue de l'institution monétaire.

Du côté des résultats. Palantir Technologies a bondi de 6% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires, porté par une demande vigoureuse en solutions basées sur l'IA. L'intelligence artificielle est le moteur principal des revenus ce trimestre.

Mais l'ambiance est moins radieuse du côté de Caterpillar. Son titre a reculé de 4%, victime de résultats décevants au deuxième trimestre et d'un affaissement de la demande en équipements de construction. Les droits de douane pèsent toujours sur les coûts de production et la demande internationale. À l'inverse, DuPont a surpris positivement avec de bonnes perspectives pour le troisième trimestre, grâce à ses segments électronique et santé.

Pfizer a légèrement progressé après avoir relevé ses prévisions annuelles de bénéfices. Mais le secteur de la santé n'est pas épargné. Hims & Hers Health, vedette de la télémédecine pendant la pandémie, a chuté de 13% après une croissance d'abonnés inférieure aux attentes sur ses traitements de perte de poids.

Les tensions commerciales refont surface. Donald Trump a menacé de relever les droits de douane sur les importations indiennes, en représailles aux achats continus de pétrole russe par New Delhi. L'Inde a fermement défendu sa souveraineté économique. Et le calendrier inquiète : le 12 août marque l'expiration de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Sans prolongation, les tarifs douaniers pourraient flamber, ce qui bouleverserait à nouveau les chaînes d'approvisionnement mondiales et alimenterait les pressions inflationnistes que surveille la Fed.

Enfin, une anecdote révélatrice de l'époque : pour garder Elon Musk concentré sur Tesla, il en coûterait... 29 MdsUSD. C'est le montant en stock-options proposé au CEO, malgré des performances financières et boursières décevantes ces derniers trimestres. Une rémunération hors normes pour tenter de garder la tête pensante au cœur du navire.

En Asie, les marchés sont globalement orientés à la hausse. Seule la Bourse indienne recule (-0,4%), peu réactive aux tensions diplomatiques mais déjà en baisse de 3 % sur le mois de juillet. Le Japon, la Chine continentale et Hong Kong progressent entre 0,5% et 0,7%. Les gains dépassent 1 % en Corée du Sud et en Australie. En Europe, les indices sont en territoire positif.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 98,840

: 98,840 Or : 3 366 USD

: 3 366 USD Pétrole brut (BRENT) : 67,78 USD ( WTI ) 65,25 USD

: 67,78 USD ( ) 65,25 USD États-Unis 10 ans : 4,21%

: 4,21% BITCOIN: 114,014 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Apollo Global Management a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à de solides revenus liés aux commissions et à 61 MdsUSD d'entrées nettes, portant le total des actifs sous gestion à 840 MdsUSD.

Cisco a révélé une violation de données affectant les comptes utilisateurs de cisco.com, mais a confirmé qu'aucune information sensible ni aucun service produit n'avait été compromis.

Broadridge Financial a dépassé les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande pour ses services de communication aux investisseurs et ses unités technologiques mondiales, avec une augmentation de 6 % de son chiffre d'affaires.

Yum! Brands a annoncé une augmentation de 7 % de son bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre, grâce à la croissance des ventes de Taco Bell et KFC, malgré un recul chez Pizza Hut.

GlobalFoundries a publié des prévisions médiocres pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse de la demande de smartphones, mais a dépassé les attentes pour le deuxième trimestre grâce à la bonne santé des segments automobile et des centres de données.

Marathon Petroleum a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées et d'une forte demande de diesel, avec un BPA de 3,96 dollars.

Zoetis a relevé ses prévisions annuelles après avoir publié des résultats et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations au deuxième trimestre, grâce à la forte demande de produits pour animaux.

Tesla a enregistré une baisse de ses ventes de voitures de plus de 55 % en Allemagne et de 60 % au Royaume-Uni en juillet, attribuée à la politique du PDG Elon Musk et à la concurrence croissante de BYD.

Pfizer a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 à 2,90-3,10 dollars par action, grâce à de solides résultats au deuxième trimestre et à des réductions de coûts, ainsi qu'à la forte progression des ventes de Paxlovid et Comirnaty.

Brookfield Asset Management va investir 6 MdsUSD pour acquérir une participation de 19,7 % dans Duke Energy Florida, contribuant ainsi à financer un plan de modernisation énergétique de 87 MdsUSD.

Coinbase a annoncé un projet d'offre privée de 2 MdsUSD de billets convertibles de premier rang afin de financer des transactions à option d'achat plafonnées.

Caterpillar a manqué ses objectifs de bénéfices pour le deuxième trimestre et a mis en garde contre des coûts douaniers pouvant atteindre 1,5 milliard USD, invoquant la faiblesse de la demande et la hausse des coûts de fabrication.

Ball Corp a relevé ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les attentes pour le deuxième trimestre, soutenu par la forte demande de canettes en aluminium en Amérique du Nord et en Europe.

Zebra Technologies va acquérir Elo Touch Solutions pour 1,3 MdUSD afin de renforcer son offre dans le domaine de la vente au détail connectée et a relevé ses prévisions annuelles.

Gartner a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 en raison d'une baisse de la demande en matière de recherche, mais a légèrement relevé ses prévisions de bénéfices grâce à des gains de change.

Synchrony Financial va acquérir le portefeuille de cartes de crédit de Lowe's, qui comprend 800 MUSD de créances, avec un lancement prévu pour 2026.

Jacobs Solutions a dépassé les estimations du troisième trimestre grâce à une forte demande pour les services d'infrastructure et de conseil, et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Archer-Daniels-Midland a annoncé une forte baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre en raison de la baisse des marges dans ses activités liées aux oléagineux et aux céréales, dans un contexte d'incertitude commerciale.

Ameren a obtenu l'autorisation réglementaire pour un projet de ligne de transport d'électricité de 1,6 MdUSD dans l'Illinois afin d'améliorer la capacité du réseau dans 13 comtés.

Marriott International a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2025, invoquant la faiblesse de la demande touristique aux États-Unis et l'incertitude économique.

Intel est confronté à des problèmes de qualité avec son nouveau processus de fabrication de puces 18A, ce qui soulève des doutes quant à sa capacité à concurrencer TSMC dans la fabrication de puces haut de gamme.

BP plc a annoncé sa plus grande découverte de pétrole et de gaz en 25 ans dans le bassin de Santos, au Brésil, et a révélé le rachat de 1,2 MdUSD de titres en circulation.

Tesla a attribué à Elon Musk des actions d'une valeur d'environ 30 MdsUSD afin de le maintenir à son poste de PDG à la suite d'une décision de justice.

Palantir Technologies a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats solides pour le deuxième trimestre.

Vertex Pharmaceuticals a enregistré des résultats mitigés, interrompant le développement d'un nouvel analgésique en raison d'un revers lors d'un essai clinique de phase intermédiaire, mais a dépassé les estimations grâce aux ventes solides de ses traitements contre la mucoviscidose.

Amazon restructure son studio de podcast Wondery, ce qui se traduira par 110 suppressions d'emplois et une réorientation vers des émissions animées par des créateurs.

Les actionnaires de Core Scientific s'opposent aux conditions de la fusion proposée avec CoreWeave et rejettent l'offre d'acquisition.

MercadoLibre n'a pas atteint ses estimations de bénéfices en raison de sa politique de livraison gratuite au Brésil, malgré un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes, avec une croissance de 34 % en glissement annuel.

Recommandations des analystes :