Wall Street : marque le pas après 5 hausses, les taux inquiètent

Wall Street entame sur une note morose le mois de décembre, pourtant réputé être l'un des plus favorables de l'année, tant en termes de fréquence (74% de performance positive selon le Stock Trader's Almanac) que d'amplitude (+1,5% de gain moyen).



Les indices US reculent mais de façon très contrôlée : peu de volatilité intraday, pas de perte supérieure à 0,8% en intraday, rien de stressant.



Le S&P 500 s'est effrité de 0,53% (à 6812), le Nasdaq 100 de 0,36% (à 25 342), et le Dow Jones a perdu 0,9% à 47 289, dans le sillage des valeurs financières (tension des taux), du secteur de la santé (qui vient de beaucoup progresser) et des valeurs industrielles... et le "VIX" se retend de +5,4%.



C'est clairement une déception après un pont de 4 jours pour de nombreux opérateurs (certains ont travaillé une demi-journée pour le "Black Friday") alors que les soldes post-Thanksgiving ont été un grand succès (record de commandes par Internet, record de dépenses des ménages, record de chiffre d'affaires), malgré une panne chez Shopify (qui a chuté de -6%)... et les ventes ont été robustes pour ce "Cyber Monday".



Peut-être s'agit-il d'une reprise de souffle de Wall Street après 5 séances de hausse consécutives, ce qui a permis au "S&P" et au Dow Jones d'aligner un 7e mois de hausse consécutif, une des plus longues séries haussières depuis 30 ans.



L'optimisme suscité par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux de la Fed le 10 décembre a peut-être été surjoué la semaine passée, et des doutes se font jour au sujet des progrès du plan de paix porté par Washington, mais contesté par les Européens et par Kiev, et non commenté par le Kremlin.



Mais quoi qu'il en soit, l'ambiance pouvait difficilement être à l'euphorie avec une soudaine tension des taux longs US qui n'a rien à voir avec les "chiffres du jour", ni d'éventuels doutes sur une baisse des taux le 10 décembre prochain.



Les T-Bonds US se sont dégradés de +6 points de base à 4,091%, le "30 ans" de grimpant de +6,7 points de base à 4,74%, et cela semble résulter d'une flambée de +4,2% du rendement du "10 ans" japonais qui atteint des records à 1,878%.



Ces hausses des taux nippons enrayent la mécanique du "carry-trade" qui a alimenté les marchés en liquidités longtemps gratuites, et encore bon marché jusqu'en mars 2023 (0,25% sur le "10 ans", ça double ensuite d'avril à juillet (0,55%), puis de nouveau d'août à novembre (0,97%).



Après une pause autour de 0,85% à l'automne 2024, les choses se gâtent vraiment en 2025 et le "10 ans" prend 100 points de base en 11 mois, pour tester 1,88% ce 1er décembre.



Quel lien avec les T-Bonds US ? C'est la difficulté pour les investisseurs japonais qui subissent de lourdes pertes sur leur portefeuille de bons du Trésor de participer activement à l'achat de T-Bonds US... dont le rendement -en relatif- devient beaucoup moins attractif : 135 points de base de base contre plus de 300 entre le "30 ans" US et le "30 ans" nippon il y a 1 an, cela change considérablement la donne.



Les investisseurs japonais qui subissent de lourdes pertes sur leur portefeuille de bons du Trésor japonais ne peuvent plus participer activement à l'achat de T-Bonds US, au moment où la Fed met un terme à la réduction de son "bilan" (il va donc recommencer à croître, mais modérément, alors que la dette fédérale enfle de 1000MdsUSD par semestre).



Les "cryptos" font figure de principales victimes collatérales des taux qui se tendent au Japon (et de la liquidité qui s'assèche): le Bitcoin dévisse de -5% vers 86 000 USD (83 830 au plus bas), l'Ether de -7,5% vers 2760 (après un test de 2720), Binance de -7% vers 816 USD.



Sur le front des statistiques, rien n'explique la tension des taux US : on assiste à la chute de -0,5 point de l'indice ISM manufacturier américain vers 48,2 en novembre (nettement en deçà du seuil d'expansion des 50).



NB : une attention toute particulière sera portée ce mercredi à l'ISM mesurant l'activité dans les services et qui devrait confirmer la bonne santé de l'économie américaine dans le secteur tertiaire, le boom de l'IA n'y est pas étranger.



Mais attention à l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé car l'IA, justement, génère le remplacement de beaucoup de tâches humaines, à tous les niveaux, et même sophistiquées (confiées à des salariés très diplômés).