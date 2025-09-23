Wall Street marque une pause après le rally suscité par l'IA

La Bourse de New York devrait marquer une pause mardi matin après sa nouvelle série de records établis la veille sur fond de regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), les investisseurs adoptant des positions plus prudentes à l'approche d'une prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices oscillent tous autour de l'équilibre, laissant entrevoir une ouverture sans grand changement.



Les marchés d'actions américains avaient tous inscrit de nouveaux plus hauts absolus lundi à la faveur d'un mouvement d'achat massif sur les grandes valeurs technologiques, en particulier Nvidia (+3,9%) revenu au sommet suite à l'annonce de son investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI.



Dans une note publiée dans la matinée, les équipes d'UBS Global Wealth Management font valoir que l'adoption croissante de l'intelligence artificielle est de nature à ouvrir en elle-même une nouvelle phase de croissance économique.



'Même si les valorisations du secteur technologique sont actuellement élevées, nous restons convaincus du fort potentiel de l'IA en vue de soutenir les performances du marché à long terme', assure Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



'Nous privilégions une approche équilibrée entre les secteurs des semi-conducteurs, des logiciels et de l'Internet, et considérons chaque repli du marché comme une opportunité intéressante pour se renforcer dans une optique de long terme', ajoute le stratège.



Avec une progression de plus de 20% depuis le début de l'année, ce sont encore les 'Sept Magnifiques' qui mènent la danse cette année, comme lors des 'rallyes' boursiers de 2023 et 2024, qui avaient vu la hausse des actions américaines reposer sur un petit groupe de titres issus de la tech.



Si le S&P 500 affiche une progression de 13,8% sur l'année, sa version pondérée de manière égale entre toutes les valeurs ('equal-weighted') n'avance que de 7,6%, ce qui montre bien que ce sont les 'Sept Magnifiques' qui tirent aujourd'hui l'essentiel des gains.



La publication ce soir, des résultats trimestriels du fabricant de mémoires Micron, qui s'est récemment réorganisé afin de mieux tirer parti du développement de l'IA, permettra aux intervenants d'obtenir de nouveaux signaux sur la poursuite de la croissance du secteur, ou au contraire sur d'éventuels signes de ralentissement.



Si l'indice PMI sera également suivi de près en tout début de séance, les investisseurs seront surtout attentifs à l'intervention, à l'heure du déjeuner, de Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale, qui s'exprimera à l'occasion d'une conférence organisée par la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island sur les perspectives économiques.



Etant donné qu'aucune donnée significative n'est venue modifier le paysage économique depuis sa conférence de presse de la semaine dernière, il est probable que la tonalité de son discours reste proche de ses déclarations précédentes.





