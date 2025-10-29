Après plusieurs séances d'euphorie boursière, les marchés américains ont ralenti mercredi, refroidis par le ton réservé du président de la Réserve fédérale. Les investisseurs ont également réagi aux publications des géants technologiques Meta, Microsoft et Alphabet, dévoilées après la clôture.

L’enthousiasme de Wall Street s’est quelque peu atténué après un discours jugé prudent de Jerome Powell. Si l’annonce d’une baisse des taux directeurs avait d’abord déclenché un mouvement haussier, les marchés ont rapidement corrigé lorsque le président de la Fed a affirmé qu’une nouvelle réduction en décembre était "loin d’être acquise". À la clôture, le S&P 500 est resté quasi stable à 6 890,5 points, le Dow Jones a reculé de 0,46% à 47 632 points et le Nasdaq 100 a progressé de 0,41% à 26 119,8 points.

Le président de la Réserve fédérale a insisté sur la nécessité de rester prudent dans la conduite de la politique monétaire, soulignant que la fermeture partielle du gouvernement fédéral compliquait la lecture des données économiques. Cette incertitude, doublée de son discours mesuré, a fait reculer les probabilités d’une nouvelle baisse des taux en décembre à 65,9%, selon l’outil CME FedWatch.

Parmi les grandes valeurs, Nvidia a de nouveau brillé, franchissant le seuil symbolique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, une première historique. Son titre a gagné 2,99%, portant sa hausse annuelle à plus de 50%, dans le sillage de l’engouement autour de l’intelligence artificielle.

Caterpillar a également enregistré une forte progression (+11,72%) après avoir publié un chiffre d’affaires supérieur aux attentes, soutenu par une demande soutenue des utilisateurs finaux et une hausse des volumes sur plusieurs segments clés.

Les projecteurs se sont ensuite tournés vers les résultats des géants de la tech. Meta a dépassé les attentes du marché, mais l’annonce d’une charge fiscale exceptionnelle de 15,93 milliards de dollars, liée à une loi promulguée sous Donald Trump, ainsi que l’augmentation de la fourchette minimum de ses prévisions de dépenses d’investissement, ont pesé sur le titre, en baisse de 7% dans les échanges après-Bourse.

Alphabet a, de son côté, franchi pour la première fois le seuil des 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, porté par la solidité de la publicité en ligne et la croissance de Google Cloud. Les revenus issus du moteur de recherche progressent légèrement, un signal rassurant pour les investisseurs face à la montée en puissance de la recherche alimentée par l’IA. L’action gagnait près de 5% dans les échanges prolongés.

Microsoft, malgré des résultats solides, a cédé un peu plus de 2% après la clôture. Les investisseurs ont réagi à une panne majeure de la plateforme Azure survenue le jour même, ainsi qu’à l’attente d’un appel avec les analystes susceptible d’apporter des précisions sur les perspectives du groupe.