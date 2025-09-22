Wall Street marque une pause après ses records de la semaine passée

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli lundi, marquant une pause après la série de records inscrits le semaine dernière sur fond d'optimisme concernant les taux, en attendant la publication d'une nouvelle salve d'indicateurs économiques et plusieurs prises de parole des membres de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices abandonnent de 0,3% à 0,4%, laissant entrevoir un mouvement de consolidation pour démarrer la semaine.



Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous inscrit de nouveaux plus hauts historiques vendredi à l'issue d'une semaine favorable qui avait vu la Réserve fédérale réduire ses taux pour la première fois en neuf mois et confirmer la perspective de nouvelles réductions du loyer de l'argent d'ici à la fin de l'année.



Les multiples déclarations des responsables de banque centrale prévues ces prochains jours pourraient nourrir les anticipations d'une poursuite de l'assouplissement monétaire, en particulier pour ce qui concerne la trajectoire à prévoir sur l'exercice 2026, qui semble faire l'objet de davantage d'incertitudes que le calendrier envisagé pour la fin 2025.



Sur ce point, la séance sera animée par l'intervention de Stephen Miran, le dernier arrivé au sein du conseil des gouverneurs de la Fed, qui s'exprimera sur la nature d'une 'politique monétaire appropriée' à l'occasion d'un déjeuner organisé par l'Economic Club de New York.



Demain, c'est Michelle W. Bowman, une autre 'colombe' du comité de politique monétaire qui abordera les perspectives économiques du pays lors de la convention des banquiers du Kentucky.



Le discours le plus suivi sera cependant celui que tiendra Jerome Powell demain au cours du déjeuner de la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island.



Du côté des statistiques, Washington publiera jeudi sa troisième et dernière estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, qui sera suivie le lendemain par les chiffres de revenus et dépenses des ménages pour août, accompagnés d'une nouvelle mesure de l'indice des prix PCE, considéré comme l'indicateur d'inflation de référence de la Fed.



Mais c'est sans doute la saison des résultats de troisième trimestre, qui débutera le mois prochain, qui sera suivie de près par les investisseurs afin de savoir si la valorisation jugée élevée du marché est justifiée.



Le S&P 500 se traite à environ 22,6 fois les bénéfices attendus actuellement, par rapport à une moyenne à long terme de 18,5.



'Pour nous, la vraie question qui hante les investisseurs est simple: il s'agit uniquement de savoir si les attentes de croissance intégrées dans le marché vont être tenues ou mieux dépassées', observe Scott Chronert, le stratège vedette de Citi.



'Sans surprise, les chiffres actuels rappellent ceux de l'époque de la bulle de l'Internet', ajoute-t-il. 'La seule différence va dépendre de la capacité des bénéfices du S&P 500 à coller aux attentes long terme. Mais à la fin des années 90 et au début 2000, ça n'avait pas marché', rappelle l'analyste.



Les résultats trimestriels du fabricant de mémoires Micron, prévus demain, pourraient notamment permettre d'alimenter le récent courant acheteur qui a bénéficié au secteur technologique.



Avec la pause qui se profile sur les marchés d'actions, les investisseurs retrouvent un peu d'intérêt pour le compartiment technologique, ce qui se traduit par une détente du rendement des Treasuries à dix ans, qui repasse sous 4,13%, et par un retournement à la baisse du dollar face à l'euro, qui remonte vers 1,1785.



Les nouveaux sommets atteints par l'or, qui parvient à se hisser au-delà de 3.755 dollars l'once, suscite de nombreux commentaires.



Chez Deutsche Bank, on rappelle que l'atteinte par le métal précieux de nouveaux plus hauts 'constitue historiquement un signal qui traduit davantage la peur des marchés que l'optimisme'.