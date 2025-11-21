Une année portée par un enthousiasme extraordinaire pour l'intelligence artificielle s'achève désormais dans le doute, poussant les investisseurs à se demander si l'avenir n'a pas été surpayé. Depuis deux ans, les entreprises technologiques martèlent que la prochaine révolution industrielle est déjà en marche. Et, sous bien des aspects, c'est vrai. Mais les révolutions ne suivent jamais une trajectoire linéaire. Même des revenus record pour les poids lourds de l'IA n'ont pas suffi à éviter de brusques décrochages boursiers.

Hier, les investisseurs se sont d'abord agrippés aux solides résultats de Nvidia, mais l'élan s'est rapidement étiolé. Les marchés actions restent plongés dans l'incertitude et les actifs risqués essuient une nouvelle correction sévère, en particulier les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle et aux cryptomonnaies.

Pour la première fois depuis de nombreux mois, la lumière des projecteurs semble presque trop vive pour Nvidia. Les investisseurs avaient placé des attentes immenses sur l'entreprise pour continuer d'alimenter l'euphorie liée à l'IA. Et, à son crédit, elle a livré : croissance fulgurante, profits imposants, perspectives confiantes. Le titre a bondi de 5% à l'ouverture, offrant un bref répit à Wall Street. Mais l'embellie n'a pas duré. Quelque chose, dans les récents échanges new-yorkais, indique que même de bons résultats ne suffisent plus à ranimer durablement le moral des investisseurs.

Une partie de l'anxiété actuelle provient de valorisations qui ont décollé bien au-dessus du terrain solide des flux de trésorerie. Certaines entreprises prospèrent grâce à une demande réelle, d'autres semblent surtout porter la croissance des dépenses de leurs voisines, une boucle circulaire de dépenses IA qui ressemble étrangement à un secteur achetant sa propre marchandise. Ce n'est pas tout à fait une bulle, mais la silhouette est suffisamment familière pour que même les traders les plus audacieux commencent à plisser les yeux.

Selon moi, cette nervosité ne constitue pas un rejet de l'IA, mais plutôt un rappel que les investisseurs préfèrent les révolutions livrées à une vitesse maîtrisable. Les technologies sous-jacentes progressent, mais encore faut-il que l'économie tienne le rythme imposé par l'ingénierie. En réalité, la correction actuelle reflète davantage une phase de maturation qu'un début d'effondrement. Malgré les prévisions à bout de souffle promettant des transformations à plusieurs milliers de milliards, l'économie réelle continue de réagir aux taux d'intérêt, à la productivité et au comportement des consommateurs, ce qui finalement est sain.

Le contexte général est tout aussi instructif. L'inflation a reflué depuis son pic, mais beaucoup de ménages n'en ressentent guère les bienfaits. Les prix demeurent nettement supérieurs à ceux de l'ère pré-pandémique. Alors que les responsables politiques débattent de points de base et de rendements obligataires, les consommateurs s'inquiètent surtout du prix des steaks hachés et des réparations de leur voiture.

Les cambistes ont légèrement affaibli le dollar en digérant la publication retardée des chiffres de l'emploi américain de septembre, qui montrent une hausse du chômage davantage liée à l'offre qu'à une chute de la demande. Cela a brièvement pesé sur le billet vert en renforçant l'idée de baisses imminentes des taux directeurs. Les rendements des Treasuries ont reculé dans le même mouvement. Les probabilités d'une baisse de taux par la Réserve fédérale en décembre sont passées de 30% à 35%, mais cette hypothèse reste minoritaire.

Les cours du pétrole ont prolongé leur repli après que l'Ukraine a indiqué être prête à discuter d'un plan de paix rédigé par les États-Unis. Avec l'évolution des sanctions visant les producteurs russes et l'effritement de la prime de risque, les investisseurs craignent désormais une situation d'excédent. L'or et les métaux industriels ont également reculé, les marchés peinant à anticiper la prochaine décision de la Fed.

Côté entreprises, Paramount, Comcast et Netflix ont soumis des offres non contraignantes pour Warner bros. discovery, le vendeur espérant conclure le processus d'ici la fin de l'année. Ck hutchison prépare une double cotation de As watson group à Hong Kong et au Royaume-Uni, visant jusqu'à 2 milliards de dollars au premier semestre de l'an prochain. Enfin, Citigroup a nommé Gonzalo Luchetti au poste de directeur financier à partir de mars, dans le cadre d'une vaste restructuration de sa division banque de détail.

Sur le front macroéconomique, une salve d'indicateurs PMI d'activité sera publiée aujourd'hui dans le monde entier. Ces statistiques, très suivies pour leur caractère prédictif, revêtent une importance particulière aux États-Unis, où les données officielles se font plus rares.

Les cotations du jours:

Dollar index : 100,201

: 100,201 Or : 4 035 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 62,68 USD (WTI) 57,52 USD

BRENT : 62,68 USD (WTI) 57,52 USD Rendement US à 10 ans : 4,06%

10 ans : 4,06% BITCOIN : 82 690 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Amazon et la société d'analyse de données NIQ se sont associées pour mesurer l'impact de la publicité cross-plateformes en Italie, en se concentrant sur les insights à travers la télévision traditionnelle, le numérique et le streaming.

OpenAI, soutenu par Microsoft, collaborera avec Emirates Group pour intégrer des outils IA comme ChatGPT Enterprise dans ses opérations.

OpenAI et Foxconn s'associent pour concevoir et fabriquer du matériel IA de nouvelle génération, améliorer la chaîne d'approvisionnement IA et bâtir une infrastructure basée aux États-Unis.

Foxconn a annoncé un investissement de 1,4 MdsUSD pour construire le plus grand centre de supercalculateurs de Taïwan, utilisant les dernières puces IA de Nvidia, avec une livraison prévue au premier semestre 2026.

Foxconn collabore avec Nvidia pour déployer des technologies IA dans ses chaînes de production et accroître sa capacité à produire 1 000 armoires IA par semaine.

Google (Alphabet) a résolu une enquête sur la protection des données en Italie en acceptant des politiques de consentement utilisateur plus claires concernant la réutilisation croisée des données personnelles.

Paramount, Comcast et Netflix ont soumis des offres pour acquérir Warner Bros Discovery, Paramount visant une acquisition complète incluant les réseaux câblés.

Blackstone a vendu une majorité de parts dans la société de filtration Desotec à EQT, qui prévoit d'étendre l'empreinte de l'entreprise en Amérique du Nord.

Citigroup a nommé Gonzalo Luchetti comme prochain directeur financier et a réorganisé son activité bancaire de détail américaine en l'intégrant à la gestion de patrimoine.

GE HealthCare acquerra la société d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 MdsUSD afin de renforcer ses offres de soins externes et ambulatoires.

Intuit a enregistré des ventes en hausse, stimulées par la demande IA parmi les entreprises de taille moyenne automatisant leurs processus financiers via QuickBooks.

Gap a relevé ses perspectives annuelles après avoir enregistré un bénéfice de 236 MUSD grâce à une demande croissante dans toutes les tranches de revenus.

Ross Stores a relevé sa prévision annuelle alors que les ventes comparables ont augmenté de 7%, dépassant les attentes des analystes.

Elliott Management a pris une participation dans Barrick Gold et pousse la société à envisager une scission de ses activités.

Salesforce enquête sur un incident d'exposition de données lié à des applications tierces, tout en affirmant qu'aucune vulnérabilité de la plateforme n'était impliquée.

Joby Aviation poursuit en justice son rival Archer Aviation pour vol présumé de secrets commerciaux via un ancien employé.

Le ministère américain de la Justice a inculpé quatre personnes pour l'exportation illégale de puces Nvidia vers la Chine, relançant les appels à une législation sur le traçage des composants.

Analyst Recommendations: