Wall Street : un peu moins d'enthousiasme après quatre séances de hausse

La Bourse de New York devrait ouvrir sur un mouvement de baisse infime mercredi pour sa séance écourtée de la veille de Noël, interrompant ainsi une série de quatre séances consécutives de hausse qui l'avait ramenée non loin de ses plus hauts historiques hier soir.



A ce stade de la matinée, les contrats à terme sur indices suggèrent des replis de moins de 0,1% pour les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100.



Bon nombre de traders étant déjà en vacances, les volumes devraient rester ténus, sachant que la clôture des échanges interviendra aujourd'hui à 13h00.



Wall Street sera fermée toute la journée de demain en raison des festivités de Noël, mais rouvrira vendredi, à la différence des grandes places européennes.



Les investisseurs, qui ont désormais bouclé leurs livres de comptes pour l'exercice, devraient marquer une pause afin de digérer les bonnes performances enregistrées depuis le 1er janvier.



A une semaine de la fin de l'année, le Dow Jones affiche pour 2025 un gain de près de 14%, le S&P 500 une progression de plus de 17% et le Nasdaq une hausse d'environ 22%.



Les analystes s'attendent à une poursuite de cette dynamique favorable en 2026 grâce à une croissance qui devrait demeurer solide, à une politique toujours accommodante de la part de la Fed et à la poursuite des investissements dans l'IA, qui représentent désormais une part significative de l'activité économique.



Si les valorisations des actions restent élevées et qu'un grand degré d'optimisme est aujourd'hui intégré dans les cours, les résultats de sociétés devraient continuer de progresser et soutenir la tendance, avec des rendements de nouveau attendus sur un rythme à deux chiffres l'an prochain.



En attendant l'ouverture de Wall Street, les rares Bourses européennes ouvertes en cette veille de Noël évoluent dans le vert, soutenues par quelques rachats à bon compte sur des valeurs qui avaient été laissées de côté cette année, comme LVMH ou Heineken.



Le CAC 40 gagne 0,3%, l'indice STOXX Europe 600 prend 0,1% et établit au passage de nouveaux sommets alors que le FTSE 100 londonien recule de 0,1%.



Aux Etats-Unis, les investisseurs présents devant leurs écrans surveilleront avant l'ouverture les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage, attendus en très léger repli.



Les stocks hebdomadaires de pétrole paraîtront quant à eux dans le courant de la matinée.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit son mouvement baissier amorcé dès le début de l'année et s'apprête à fini l'exercice en repli de 14% face à l'euro, qui flirte de nouveau avec le seuil de 1,18.



La bonne tenue des actions et quelques rééquilibrages de portefeuilles de fin d'année pénalisent par ailleurs le marché obligataire, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se tend vers 4,17%, au plus haut depuis trois mois.



Le baril de brut texan avance de 0,3% pour se hisser au-delà de 58,5 dollars en raison de tensions actuelles entre les Etats-Unis et le Venezuela, mais le cours de référence américain cède plus de 17% cette année en raison des craintes récurrentes d'une offre surabondante.



Valeur refuge par excellence, l'or ne pâtit pas du climat d'appétit pour le risque et rajoute encore 0,3% à 4 517,2 dollars, établissant ainsi de nouveaux sommets historiques. Sur l'ensemble de l'année, le métal jaune devrait afficher des gains de l'ordre de 73%.





