La cacophonie règne toujours autour de la situation en Iran. Pendant que le détroit d'Ormuz reste fermé, les actions sont restées dans le rouge en début de semaine, même si ça pousse assez fort du côté de Wall Street, où l'on sent bien que les investisseurs sont démangés par des achats compulsifs.

Le dernier épisode en date du feuilleton moyen-oriental qui tient les marchés financiers en haleine et les prix à la pompe en apesanteur est aussi cryptique que les précédents. Donald Trump a finalement repoussé sine die la fin du cessez-le-feu avec l'Iran malgré l'annulation des négociations semble-t-il programmées pour hier et aujourd'hui. La cause ? Téhéran serait incapable de présenter des émissaires acceptables du fait d'un pouvoir "gravement fracturé", ce qu'on imagine sans peine au regard du nombre de hauts dirigeants qui ont été éliminés depuis le début du conflit. L'Iran fait de son côté passer le message que les revendications des Etats-Unis sont déraisonnables, tout en abreuvant le monde de mèmes ironiques plus ou moins réussis sur les réseaux sociaux.

Même si les commentaires se focalisent beaucoup sur les volte-face de Donald Trump, alors que c'est son cheminement habituel, c'est toujours la fermeture du détroit d'Ormuz qui provoque le plus de secousses macroéconomiques. Le compteur continue à tourner défavorablement pour les prix de l'énergie, des engrais et de plusieurs autres matières premières et matériaux. Le prix du baril de Brent a même brièvement repassé la barre symbolique des 100 USD il y a quelques heures. Mais le voilà déjà revenu à 97 USD : l'agence de presse des Gardiens de la révolution a indiqué que les Etats-Unis seraient prêts à assouplir leur position pour rouvrir le détroit. A chacun sa propagande. Pour pimenter un peu le feuilleton, Donald Trump a laissé entendre que la marine américaine avait saisi un navire contenant de l'armement en provenance de Chine et à destination de l'Iran. L'ami Xi Jinping ne jouerait pas franc jeu ?

La remontée des incertitudes est visible dans l'indice de volatilité VIX. Après huit séances consécutives de repli entre le 8 et le 17 avril, il reprend un peu d'altitude depuis deux jours. Cela reflète moins l'angoisse d'une extension du conflit que les craintes d'un choc d'offre plus massif sur les prix, donc sur l'inflation globale. Elle s'est transmise dans les indices boursiers, qui baissent eux aussi depuis deux jours. Comme c'est le cas depuis quelques semaines, l'Europe vit les choses plus intensément que les Etats-Unis de ce point de vue, pour deux raisons. Primo, le Vieux continent est surexposé à la thématique énergétique car nettement plus dépendant à l'approvisionnement extérieur en pétrole. Secundo, il y a (nettement) moins d'entreprises technologiques cotées sur cette rive de l'Atlantique, ce qui prive l'Europe d'une partie du moteur de la hausse récente aux Etats-Unis et même en Asie. Les gains 2026 du Nasdaq 100 (+4,9%) sont d'ailleurs repassés depuis lundi au-dessus de ceux du STOXX Europe 600 (+4,1%), alors que l'écart en faveur de l'indice large européen était de 7% le 30 mars dernier.

Mais attention, les Etats-Unis ne sont pas immunisés contre l'onde de choc pétrolière, et Donald Trump le sait. Au 21 avril 2026, faire le plein de son véhicule à Washington coûte 67% de plus que le 17 février dernier. L'effet est dévastateur à sept mois des élections de mi-mandat. La Maison Blanche s'emploie à atténuer l'impact en allégeant les embargos et les règles maritimes. Mais à ce stade, l'impact est quasiment invisible.

L'actualité boursière du jour est dominée par les nombreuses publications de résultats qui tombent en Europe et aux Etats-Unis. L'Oréal, ABB, EssilorLuxottica, Danone, Bureau Veritas, Carrefour ou Rexel en Europe, puis Tesla, GE Vernova et IBM. L'agenda macro n'est pas très fourni. Côté banques centrales, la BCE ne devrait rien faire sur ses taux en fin de mois, comme l'a souligné une bonne source au Financial Times. Aux Etats-Unis, l'audition de Kevin Warsh, le successeur probable de Jerome Powell à la tête de la Fed, n'a rien eu d'une promenade de santé pour l'intéressé, qui s'en est plutôt bien tiré. Warsh a alterné les éléments de réassurance sur l'indépendance vis-à-vis de la Maison Blanche et des prises de position plus marquées, en refusant d'affirmer que Donald Trump avait perdu l'élection de 2020 et en imputant l'hyperinflation post-covid à des erreurs de politique monétaire. Le prétendant a quoi qu'il en soit assumé qu'il amorcera une rupture par rapport à la politique actuelle, ce qui n'est pas une surprise pour le monde financier.

La séance est partagée en Asie-Pacifique, avec des indices qui partent un peu dans tous les sens. Hong Kong perd 1,5%, plombée par le recul des grosses technologiques chinoises comme Alibaba, sur fond de doutes sur leur capacité à dégager des profits dans l'IA malgré les investissements consentis. Le Nikkei 225 japonais a fini par glisser dans le rouge (-0,4%), tandis que le KOSPI coréen faisait de la résistance (+0,2%). L'Inde (-0,6%) et l'Australie (-1%) ont marqué le pas plus nettement. L'Europe était attendue en légère hausse, avec des futures US bien ancrés dans le vert, signe supplémentaire que Wall Street a l'air d'être passée à autre chose.

De fait, le CAC 40 a démarré en hausse de 0,2% à 8 256 points. Le SMI prend 0,4% à 13 192 points. Le Bel 20 gagne 0,1% à 5 439 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Taux d'inflation (Royaume-Uni)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

19h30 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accelleron Industries : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 92 CHF.

Auto Trader Group : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 825 GBX à 605 GBX.

BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 103 EUR à 102 EUR.

Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 EUR à 19 EUR.

Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.

Ekinops : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,10 à 2,65 EUR.

Enagas : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 14,30 EUR à 17,10 EUR.

FDJ United : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 27 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Frontline : Evercore ISI passe de surperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 46 USD à 38 USD.

Genmab : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1771 DKK à 2200 DKK.

Holcim : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 59,90 à 76,70 CHF.

Kardex : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 316 CHF.

Mercialys : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 15,10 à 15,50 EUR.

Moncler : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.

Royal Unibrew : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 665 DKK à 425 DKK. Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 650 DKK à 465 DKK.

SAP : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 187 à 182 EUR.

Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.

Stellantis : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 6 à 7 EUR.

Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 260 EUR à 255 EUR.

TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 73 à 97 USD.

UBS Group : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 31,50 à 33 CHF.

Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 à 28 EUR.

Valneva : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 3,25 EUR à 2,15 EUR.

Veolia Environnement : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 à 37,90 EUR.

Vivendi : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 2,41 EUR à 2,53 EUR. Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 2,20 EUR à 2,50 EUR.

Wacker Chemie : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 92 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.