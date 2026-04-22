Le dernier épisode en date du feuilleton moyen-oriental qui tient les marchés financiers en haleine et les prix à la pompe en apesanteur est aussi cryptique que les précédents. Donald Trump a finalement repoussé sine die la fin du cessez-le-feu avec l'Iran malgré l'annulation des négociations semble-t-il programmées pour hier et aujourd'hui. La cause ? Téhéran serait incapable de présenter des émissaires acceptables du fait d'un pouvoir "gravement fracturé", ce qu'on imagine sans peine au regard du nombre de hauts dirigeants qui ont été éliminés depuis le début du conflit. L'Iran fait de son côté passer le message que les revendications des Etats-Unis sont déraisonnables, tout en abreuvant le monde de mèmes ironiques plus ou moins réussis sur les réseaux sociaux.
Même si les commentaires se focalisent beaucoup sur les volte-face de Donald Trump, alors que c'est son cheminement habituel, c'est toujours la fermeture du détroit d'Ormuz qui provoque le plus de secousses macroéconomiques. Le compteur continue à tourner défavorablement pour les prix de l'énergie, des engrais et de plusieurs autres matières premières et matériaux. Le prix du baril de Brent a même brièvement repassé la barre symbolique des 100 USD il y a quelques heures. Mais le voilà déjà revenu à 97 USD : l'agence de presse des Gardiens de la révolution a indiqué que les Etats-Unis seraient prêts à assouplir leur position pour rouvrir le détroit. A chacun sa propagande. Pour pimenter un peu le feuilleton, Donald Trump a laissé entendre que la marine américaine avait saisi un navire contenant de l'armement en provenance de Chine et à destination de l'Iran. L'ami Xi Jinping ne jouerait pas franc jeu ?
La remontée des incertitudes est visible dans l'indice de volatilité VIX. Après huit séances consécutives de repli entre le 8 et le 17 avril, il reprend un peu d'altitude depuis deux jours. Cela reflète moins l'angoisse d'une extension du conflit que les craintes d'un choc d'offre plus massif sur les prix, donc sur l'inflation globale. Elle s'est transmise dans les indices boursiers, qui baissent eux aussi depuis deux jours. Comme c'est le cas depuis quelques semaines, l'Europe vit les choses plus intensément que les Etats-Unis de ce point de vue, pour deux raisons. Primo, le Vieux continent est surexposé à la thématique énergétique car nettement plus dépendant à l'approvisionnement extérieur en pétrole. Secundo, il y a (nettement) moins d'entreprises technologiques cotées sur cette rive de l'Atlantique, ce qui prive l'Europe d'une partie du moteur de la hausse récente aux Etats-Unis et même en Asie. Les gains 2026 du Nasdaq 100 (+4,9%) sont d'ailleurs repassés depuis lundi au-dessus de ceux du STOXX Europe 600 (+4,1%), alors que l'écart en faveur de l'indice large européen était de 7% le 30 mars dernier.
Mais attention, les Etats-Unis ne sont pas immunisés contre l'onde de choc pétrolière, et Donald Trump le sait. Au 21 avril 2026, faire le plein de son véhicule à Washington coûte 67% de plus que le 17 février dernier. L'effet est dévastateur à sept mois des élections de mi-mandat. La Maison Blanche s'emploie à atténuer l'impact en allégeant les embargos et les règles maritimes. Mais à ce stade, l'impact est quasiment invisible.
L'actualité boursière du jour est dominée par les nombreuses publications de résultats qui tombent en Europe et aux Etats-Unis. L'Oréal, ABB, EssilorLuxottica, Danone, Bureau Veritas, Carrefour ou Rexel en Europe, puis Tesla, GE Vernova et IBM. L'agenda macro n'est pas très fourni. Côté banques centrales, la BCE ne devrait rien faire sur ses taux en fin de mois, comme l'a souligné une bonne source au Financial Times. Aux Etats-Unis, l'audition de Kevin Warsh, le successeur probable de Jerome Powell à la tête de la Fed, n'a rien eu d'une promenade de santé pour l'intéressé, qui s'en est plutôt bien tiré. Warsh a alterné les éléments de réassurance sur l'indépendance vis-à-vis de la Maison Blanche et des prises de position plus marquées, en refusant d'affirmer que Donald Trump avait perdu l'élection de 2020 et en imputant l'hyperinflation post-covid à des erreurs de politique monétaire. Le prétendant a quoi qu'il en soit assumé qu'il amorcera une rupture par rapport à la politique actuelle, ce qui n'est pas une surprise pour le monde financier.
La séance est partagée en Asie-Pacifique, avec des indices qui partent un peu dans tous les sens. Hong Kong perd 1,5%, plombée par le recul des grosses technologiques chinoises comme Alibaba, sur fond de doutes sur leur capacité à dégager des profits dans l'IA malgré les investissements consentis. Le Nikkei 225 japonais a fini par glisser dans le rouge (-0,4%), tandis que le KOSPI coréen faisait de la résistance (+0,2%). L'Inde (-0,6%) et l'Australie (-1%) ont marqué le pas plus nettement. L'Europe était attendue en légère hausse, avec des futures US bien ancrés dans le vert, signe supplémentaire que Wall Street a l'air d'être passée à autre chose.
De fait, le CAC 40 a démarré en hausse de 0,2% à 8 256 points. Le SMI prend 0,4% à 13 192 points. Le Bel 20 gagne 0,1% à 5 439 points.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 08h00 : Taux d'inflation (Royaume-Uni)
- 16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
- 19h30 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1742
- Once d'or : 4 762 USD
- Once d'argent : 78,20 USD
- Brent : 98,19 USD
- Spread Bund / OAT : 62 points (+0,87%)
- VIX : 19,50 (+0,6%)
- 10 ans US : 4,29%
- Bitcoin : 77 545 USD
Les principaux changements de recommandations
- Accelleron Industries : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 92 CHF.
- Auto Trader Group : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 825 GBX à 605 GBX.
- BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 103 EUR à 102 EUR.
- Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 EUR à 19 EUR.
- Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.
- Ekinops : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,10 à 2,65 EUR.
- Enagas : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 14,30 EUR à 17,10 EUR.
- FDJ United : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 27 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
- Frontline : Evercore ISI passe de surperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 46 USD à 38 USD.
- Genmab : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1771 DKK à 2200 DKK.
- Holcim : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 59,90 à 76,70 CHF.
- Kardex : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 316 CHF.
- Mercialys : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 15,10 à 15,50 EUR.
- Moncler : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.
- Royal Unibrew : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 665 DKK à 425 DKK. Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 650 DKK à 465 DKK.
- SAP : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 187 à 182 EUR.
- Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.
- Stellantis : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 6 à 7 EUR.
- Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 260 EUR à 255 EUR.
- TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 73 à 97 USD.
- UBS Group : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 31,50 à 33 CHF.
- Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 à 28 EUR.
- Valneva : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 3,25 EUR à 2,15 EUR.
- Veolia Environnement : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 à 37,90 EUR.
- Vivendi : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 2,41 EUR à 2,53 EUR. Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 2,20 EUR à 2,50 EUR.
- Wacker Chemie : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 92 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Danone confirme ses objectifs financiers pour 2026.
- Bureau Veritas affiche une chiffre d'affaires de 1 547 millions d'euros au premier trimestre.
- Eurofins confirme ses objectifs après une petite croissance au T1.
- Rexel confirme ses objectifs pour 2026.
- FDJ United revoit à la baisse ses ambitions pour 2026.
- Interparfums publie un chiffre d'affaires en recul au T1.
- Vusion confirme ses prévisions 2026 et de moyen terme après son T1.
- Sanofi annonce que la FDA prolonge son examen de la demande de licence de produit biologique pour le Sarclisa en sous-cutanée. Tzield est par ailleurs approuvé pour retarder l'apparition du diabète chez les jeunes enfants.
- Ipsen reçoit un feu vert de Bruxelles dans le gliome pédiatrique.
- Haffner Energy participera à deux projets d'infrastructures et de technologies propres en Inde.
- Adocia et Vester Finance signent un accord de prêt d'actionnaire.
- Drone Volt va augmenter ses capacités en France et à l'international.
- Acheter-louer décale l publication de ses comptes 2025.
- Les principales publications du jour : L'Oréal, EssilorLuxottica, Danone, Bureau Veritas, Carrefour, Rexel, GTT, Gecina, Verallia, ID Logistics Group, Interparfums, Ecomiam, Ekinops, BOA Concept, Paris Realty Fund, Synergie SE, HighCo, Mauna Kea Technologies… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- ASM International prévoit un deuxième trimestre au-dessus des attentes.
- ABB publie un bénéfice net de 1,324 milliard de dollars au premier trimestre.
- Nordea affiche un résultat net et un produit net bancaire en repli au premier trimestre.
- Saipem confirme ses objectifs 2026 mais reste vigilant face à la crise au Moyen-Orient.
- Fresnillo confirme ses perspectives pour 2026, conformément aux prévisions antérieures.
- Randstad affiche une croissance organique du chiffre d'affaires qui dépasse les attentes au T1.
- Temenos confirme ses ambitions de moyen terme.
- Akzo Nobel publie un EBITDA un peu meilleur que prévu.
- Moncler estime que les ventes du début du deuxième trimestre s'inscrivent dans la lignée de mars.
- Deutsche Telekom envisage une fusion complète avec sa filiale T-Mobile, selon Bloomberg.
- Nestlé et Keurig Dr Pepper renouvellent leur accord de distribution pour les capsules Starbucks K-Cup en Amérique du Nord.
- Lufthansa supprime 20 000 vols dans le cadre de sa stratégie d'optimisation estivale.
- HSBC aurait sélectionné Allianz, Daiichi Life et Sumitomo pour la vente de ses activités d'assurance à Singapour, a appris Bloomberg.
- Croda relève ses prix pour compenser les pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.
- Safilo signe un accord exclusif pour l'acquisition de Spy+ et Serengeti.
- Les principales publications du jour : ABB Ltd, TE Connectivity, Nordea Bank, Sandvik, Reckitt Benckiser, EQT, Svenska Handelsbanken, Alfa Laval, Akzo Nobel…
D'Amérique du Nord
- United Airlines abaisse sa prévision de bénéfice net 2026 à cause du kérosène.
- Adobe annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars.
- New York poursuit Coinbase et Gemini, Robinhood recule aussi par contagion.
- Netflix serait en pourparlers pour acheter un site historique de studios de cinéma à Los Angeles, actuellement détenu par ses créanciers.
- Meta lance les travaux d'un nouveau centre de données de 1 milliard de dollars à Tulsa.
- Tesla lance une variante du Model Y en version six places en Inde.
- Microsoft baisse le prix des abonnements Xbox.
- Les principales publications du jour : Tesla, GE Vernova, Philip Morris International, IBM, AT&T, Boeing, Vertiv, CME Group, ServiceNow…
D'Asie et d'ailleurs
- BHP Group anticipe une production de cuivre dans le haut de sa fourchette pour l'exercice 2026.
- Le groupe australien d'aides auditives Cochlear s'effondre de 39% en bourse après ses résultats.
- Advantest s'associe à Applied Materials pour le développement de puces.
- Northern Star Resources annonce un repli des ventes d'or au trimestre clos en mars.
- Le promoteur chinois China Vanke a obtenu un décalage d'un an pour le paiement d'une obligation en yuan arrivant à échéance jeudi.
- Chery veut fabriquer une petite voiture électrique en Europe.
- Woodside obtient le rejet de la plainte de Greenpeace sur ses émissions.
- Les principales publications du jour : First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi le revenu universel fait son grand retour (Platformer).
- A la poursuite d'Octobre Rouge, le retour (Bloomberg).
- Des capteurs de Météo-France de l’aéroport de Roissy au cœur d’une suspicion de manipulation sur Polymarket (Le Monde).
- Est-ce que la Chine va devenir plus riche avant de devenir plus petite ? (FT Alphaville).
- Dans une guerre asymétrique, le puissant est-il condamné à perdre ? (The Conversation).
- Qui fabrique le marché de dupes sur les réseaux ? (L'ADN).
- Une faille dangereuse dans la stratégie de guerre de Donald Trump contre l'Iran (The Economist).
- La nouvelle War Room intégrant l'IA (MIT Technology Review).
- Comment les activités pionnières de Nestlé en Chine ont sombré dans le chaos (Financial Times).
- L’héritage de Tim Cook en chiffres (Bloomberg).
- Les conseillers qui tiennent le président dans l'ignorance (The Atlantic).
- La nuit où le gouvernement a fermé le ciel au-dessus d'El Paso (New York Times).
- Divorcer, c’est réduire son train de vie (Wall Street Journal).