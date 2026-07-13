Deux salles, deux ambiances pour le 14 juillet. Pendant que la France sera en pause pour sa fête nationale demain, l'actualité financière s'annonce riche aux Etats-Unis. En attendant, la semaine démarre dans une ambiance de déjà-vu : les actions technologiques partent dans tous les sens et la mèche a été rallumée dans le Golfe Persique entre les Etats-Unis et l'Iran.

La semaine écoulée a été marquée, outre cinq jours de glande pour votre serviteur, par des performances boursières contrastées entre les différents marchés. Si les Etats-Unis ont globalement tiré leur épingle du jeu avec un gain hebdomadaire, l'Europe a piqué du nez. La Bourse la plus emblématique de la frénésie qui entoure l'intelligence artificielle, celle de Corée du Sud, a pour sa part chuté lourdement de 7,6%, soit une troisième semaine consécutive de net recul. Les fans des actions coréennes se consoleront en constatant qu'en dépit d'une chute de 17,5% en trois semaines, le KOSPI conserve 77% de gains en 2026. Ce matin, l'indice coréen se reprend un gros high-kick en pleine face, parce que les investisseurs se demandent si le paroxysme de la fièvre pour les puces-mémoire n'a pas été atteint vendredi avec la cotation d'une ligne SK Hynix aux Etats-Unis.

A très court terme, les montagnes russes des entreprises qui produisent et vendent des puces-mémoire ne sont plus la préoccupation principale des investisseurs. Ce serait plutôt, depuis quelques jours, l'énième regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran, qui fait remonter les cours du pétrole et grimper les craintes de taux élevés un peu partout sur la planète. Après un nouvel échange de mauvais procédés, Téhéran et Washington ont repris le dialogue des armes et la guerre des mots. Il est difficile de savoir à quel point le détroit d'Ormuz est accessible. Les Américains disent que tout va bien. Les Iraniens disent que tout va mal. Le marché, lui, a relevé la prime de risque et fait grimper le prix de l'or noir. Pas fortement, mais suffisamment pour que ce soit un sujet majeur du début de semaine, alors que se profile la première vraie salve de résultats trimestriels.

De ce point de vue, les attentes sont très élevées aux Etats-Unis, même si les analystes ont un peu modéré leur enthousiasme dernièrement. Les bénéfices sont attendus en vive progression, avec une concentration forte sur le secteur des pelles et des pioches de l'IA, qui va du matériel informatique au sens large à la fourniture d'énergie. Mais ce sont les acteurs de la banque qui entreront les premiers dans l'arène : JPMorgan Chase, Bank of America ou Goldman Sachs dès demain. Pour diversifier un peu, il y aura aussi des baromètres sectoriels issus des puces (ASML), de la santé (Johnson & Johnson), du divertissement (Netflix), du luxe (Compagnie Financière Richemont), de l'industrie (ABB) et de la publicité (Publicis).

Ce retour en force des résultats s'accompagne d'un calendrier macroéconomique plutôt chargé. Le marché va boire les paroles du président de la Fed, Kevin Warsh, pour la première audition de son mandat par le Congrès, dès mardi. Elle interviendra juste après la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et donc, des résultats de plusieurs banques majeures.

Les informations à connaître pour bien démarrer la semaine :

Les hostilités se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran, après que Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé en juin entre les deux pays était "fini".

En Ukraine, Volodimir Zelensky va limoger la Première ministre Yulia Svyrydenko, sans désigner la personne qui la remplacera.

Aux Etats-Unis, le sénateur Lindsay Graham, un "faucon" républicain proche de Trump, meurt subitement à 71 ans.

Sur l'agenda macro de la semaine, désolé pour la redite : deux grosses dates cette semaine, l'inflation américaine de juin (mardi) et la croissance chinoise du T2 (nuit de mardi à mercredi). Le président de la Fed, Kevin Warsh, sera auditionné au Congrès mardi (16h00, par la Chambre des représentants) et mercredi (16h00, par le Sénat).

Sur l'agenda des sociétés de la semaine, désolé pour la redite bis : JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, ASML, Johnson & Johnson, Compagnie Financière Richemont, UnitedHealth, TSMC, Netflix, ABB ou Publicis.

En Asie-Pacifique, le début de semaine est douloureux pour les valeurs technologiques, ce qui envoie au tapis le Nikkei 225 (-2%) et le KOSPI (-8%). Hong Kong s'en sort mieux (-0,1%). Les indices baissent légèrement eux aussi en Australie (-0,1%) et en Inde (-0,4%). L'indice MSCI AC Asia Pacific, lourdement lesté en valeurs coréennes et japonaises, perd 1,9%.

Le CAC 40 lâche 0,3% à 8 318 points à l'ouverture. Le SMI est stable à 14 240 points. Le Bel 20 perd 0,1% à 5 588 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

11h25 : Discours Fed — Michelle W. Bowman (vice-présidente Fed, supervision) (Etats-Unis)

16h00 : Ventes de logements anciens juin 2026 (Etats-Unis)

18h30 : Discours Fed — Christopher J. Waller (gouverneur Fed) (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Anheuser-Busch Inbev : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 75 à 77 EUR.

ASML Holding : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1430 à 1900 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1568 à 1883 EUR.

AstraZeneca : HSBC passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 16500 à 13750 GBX.

BNP Paribas : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 106 à 110 EUR.

Epiroc : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 320 SEK.

Huhtamäki : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 39 à 27 EUR.

Kaufman & Broad : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 40,10 à 39,80 EUR.

Logista : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 34,50 EUR.

Partners Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 930 à 840 CHF.

Roche Holding : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 348 à 400 CHF.

Rémy Cointreau : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 33 à 38 EUR.

Rexel : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance en visant 46 EUR.

Safran : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 305 à 315 EUR.

Sandvik: SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 400 SEK.

Société Générale : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 84 à 82 EUR.

Sodexo : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 49 à 55 EUR.

STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 43 à 61 EUR.

Thales : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 280 à 253 EUR.

Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20,30 EUR à 21 EUR.

Uniphar : Panmure Liberum démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 467 GBX.

Ypsomed : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 425 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Les ventes de Stellantis progressent de 10% au deuxième trimestre, portées par l'Amérique du Nord.

La Haute Cour de Londres rejette l'intégralité des recours contre Renault dans l'affaire des émissions diesel.

NAMIB, le nouveau produit de guerre électronique embarqué développé par Harmattan AI et Dassault Aviation, réalise un vol collaboratif avec un Rafale.

L'introduction en bourse d'un gestionnaire d'actifs en Inde récompense le pari précoce d'Amundi.

Ipsen atteint le critère principal en phase III avec IQIRVO dans la CBP.

Ubisoft a vendu 2 millions d'exemplaires du nouvel opus d'Assassin's Creed sur sa première journée de commercialisation.

Casino a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence.

Messer entre à 30% au capital de quatre sites de production de Lhyfe en France et en Allemagne.

Le réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient au Royaume-Uni dépasse les 3 000 emplacements à l'échelle nationale.

Ciné Par relève à 100 EUR par action le prix de son OPR sur Gaumont, contre 90 EUR initialement.

AB Science arrête définitivement trois études cliniques sur le Masitinib pour concentrer ses ressources sur la leucémie myéloïde aiguë et la sclérose latérale amyotrophique.

Unify signe un protocole d'accord en vue de l'acquisition de SPAS Organisation.

Thomson Computing (Metavisio) signe un partenariat en Arabie Saoudite.

Les principales publications du jour: Thermador, Okwind, Ecoslops.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Apple poursuit OpenAI en justice pour vol présumé de secrets commerciaux, selon le WSJ.

Meta abandonne son accord d'acquisition de Manus pour 2 milliards de dollars.

Philippine Airlines s'apprêterait à commander des appareils Airbus et Boeing.

s'apprêterait à commander des appareils Airbus et Boeing. Delta Air Lines renoue avec les bénéfices malgré un coût du carburant record.

Ford et le syndicat canadien Unifor concluent un accord de principe sur une nouvelle convention collective.

Fastenal a racheté 650 000 actions au deuxième trimestre.

Vulcan Materials maintient son dividende trimestriel à 0,52 USD par action, payable le 2 septembre.

Holtec Nuclear dépose son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.