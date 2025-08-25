Wall Street est encore une fois dans l'attente. Après le discours de Jérôme Powell, ce sont désormais les résultats de Nvidia qui seront scrutés par les investisseurs jeudi soir et donneront la tendance pour la rentrée de septembre.

La Bourse américaine retombe dans ses travers : elle attend. Après avoir patienté toute la semaine dernière pour écouter le président de la Fed, les marchés attendent désormais les chiffres du concepteur de puces. Dans ce climat attentiste, les trois principaux indices reculent : le S&P 500 clôture à 6 439,3 points en baisse de 0,43%, le Dow Jones chute de 0,77% à 45 282,4 points, et le Nasdaq 100 perd 0,31% pour finir à 23 425 points.

La semaine dernière, les indices avaient enchaîné plusieurs séances dans le rouge avant de rebondir après le discours de Powell, avec notamment un gain de 1,52% pour le S&P 500. Cette fois, c’est Nvidia qui cristallise toutes les attentes. Les résultats du spécialiste des puces pour l’intelligence artificielle sont annoncés comme historiques et pourraient donner le ton pour la rentrée boursière.

Lors d’une intervention sur CNBC, Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, a précisé que la prise de participation de 10% dans Intel, confirmée vendredi, s’inscrivait dans une stratégie plus large. Il a rappelé que cette initiative faisait écho à la promesse de Donald Trump, durant sa campagne, de créer un fonds souverain pour soutenir les champions nationaux.

La semaine sera également marquée par une avalanche de publications, avec en ligne de mire Nvidia jeudi soir. Mais d’autres grandes entreprises dévoileront aussi leurs résultats : Bank of Montreal, The Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Canada, CrowdStrike, Snowflake, National Bank of Canada, HP Inc, Dell, Marvell, Ulta Beauty ou encore Alibaba.