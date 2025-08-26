Le marché américain semble encore hésiter sur l'interprétation à donner aux nombreuses informations qui gravitent autour de Donald Trump.

Malgré ces incertitudes, les indices américains terminent en hausse. Avec Eli Lilly en tête des variations, le S&P 500 clôture à 6 465,9 points (+0,41%). Le Dow Jones gagne 0,3% pour finir à 45 418 points, tandis que le Nasdaq 100 s’adjuge 0,43% à 23 525,2 points.

L’actuel président américain, Donald Trump, a de nouveau fait parler de lui. Il a affirmé vouloir démettre de ses fonctions la gouverneure Lisa Cook, toujours suite à l’affaire de manipulation immobilière. Un geste symbolique, puisqu’il n’a pas le pouvoir légal de la révoquer, mais qui intensifie le narratif déjà bien riche et conflictuel entre Trump et la Fed

Dans le même temps, Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, a affirmé que l’administration Trump s’intéressait désormais à une prise de participation dans une entreprise du secteur de la défense. Des discussions seraient en cours avec le Pentagone concernant Palantir (+2,3%), Boeing (+3,5%) ou encore Lockheed Martin (+1,7%).

Du côté des entreprises, Eli Lilly s’est envolée de 5,8% après avoir dévoilé des résultats cliniques avancés très encourageants pour son traitement oral expérimental contre l’obésité et le diabète de type 2, l’orforglipron.

Apple (+1%) a confirmé la tenue de son événement annuel le 9 septembre, au cours duquel de nouveaux modèles devraient être présentés. Un rendez-vous stratégique pour le géant de Cupertino, qui peine depuis la pandémie à retrouver son aura d’innovation et à séduire ses clients comme auparavant.

Quelques minutes après la clôture, Donald Trump a également annoncé un investissement massif de Meta dans un datacenter en Louisiane. Déjà chiffré à près de 50 milliards de dollars, le projet bénéficie désormais d’un financement supplémentaire de 29 milliards, ce qui en ferait l’un des plus importants investissements privés de l’histoire de l’État.

Enfin, malgré toutes ces actualités, les investisseurs gardent les yeux rivés sur Nvidia, dont l’action progresse de 1% avant la publication de ses résultats prévue mercredi soir. Un rendez-vous crucial, alors que la semaine dernière le marché s’interrogeait déjà sur une possible bulle spéculative dans l’intelligence artificielle.