Wall Street : nouveau déluge de (modestes) records

Les indices US poursuivent leur progression et améliorent à la marge les records de la fin août : le S&P 500 a grimpé de 0,27% pour terminer la séance à plus de 6512 (meilleure clôture historique, pas de nouveau record absolu intraday), le Nasdaq Composite a réalisé le doublé 'clôture/intraday' avec +0,37% à 21 879 à 22h00 et 21 892 à 21h59, tandis que le Dow Jones a engrangé 0,43% à 45 711 (record du 29 août amélioré d'environ +0,2%).



Les indices ont été soutenus par Micron et AMD (+2,9%), puis Palantir (+4%), et la locomotive Nvidia (+1,5%, sur une vague de rachats à bon compte).



La séance a été marquée par un rebond du pétrole après la rumeur -confirmée- qu'Israël avait lancé une attaque contre des dirigeants du Hamas au coeur de la capitale du Qatar, Doha. L'opération semblant avoir été couverte par Washington (avec l'assentiment des autorités qataries ?), les marchés US n'ont pas succombé à la nervosité.



Wall Street reste donc porté par le scénario des 3 baisses de taux : la baisse des taux a été évoquée à chacun des 30 ou 31 records inscrits par le S&P 500 cette année (et s'il a eu 100 séances de hausse ces 8 derniers mois, les 'taux qui vont baisser' ont dû être évoqués au moins 80 fois).



La baisse des taux, c'est juste un mantra, ce qui compte, c'est l'abondance des liquidités et l'impression monétaire (alors que le déficit US sur 12 mois progresse à un rythme de près de 2.000 MdsUSD) en fournit à Wall Street au-delà de ses espérances... sans le moindre signe de ralentissement des dépenses fédérales en vue.



Seul chiffre au menu du jour outre-Atlantique, la révision des créations d'emploi et l'estimation définitive sur 12 mois, d'avril 2024 à fin mars 2025 : alors que la minoration qui avait été calculée en cumulant les chiffres révisés d'un mois sur l'autre donnait -400 000, ce pourrait être en fait -1 million, et le nombre d'emplois réellement créés pourrait ne pas dépasser 598 000.



A 24 heures des premiers chiffres concernant l'inflation au mois d'août (PPI), les T-Bonds US qui valident depuis vendredi dernier 3 baisses de taux comme un 'fait accompli' ont consolidé et les taux longs se sont légèrement dégradés : le '10 ans' affiche +4 points de base à 4,085% et le '30 ans' +3,7 pbs à 4,727%.