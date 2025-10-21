Wall Street : nouveau record pour démarrer novembre

Publié le 21/10/2025 à 00:04 Partager

Le terme boursier de novembre démarre de la plus prometteuse des façons et le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu de clôture à 25.141, porté par la progression des '7 fantastiques' et en particulier l'envolée d'Apple (+4% et nouveau record absolu à 262$ pour 3.745Mds$ de 'capi').

Le Nasdaq Composite (+1,37%) a refranchi les 23.000Pts mais ne réalise que son 3ème meilleur score de clôture, l'impact d'Apple et d'Amazon (+1,6%) se trouvant légèrement 'dilué' dans l'indice le plus large.



Le S&P500 s'adjuge +1,07% (il rate le record du 8 octobre pour 0,3%) pour célébrer cette 1ère séance du terme boursier de novembre mais le dernier enjeu, c'est de finir le mois -calendaire- d'octobre de +2% afin de maintenir la cadence impulsée depuis début avril.



En dépit du retour des inquiétudes entourant la santé des banques régionales et des incertitudes sur les relations commerciales sino-américaines, Wall Street refuse de consolider et le 'trou d'air' du vendredi 10 octobre fut -une fois encore- l'occasion de réaliser des chats à bon compte.... alors que novembre et décembre, contrairement à septembre et octobre, ont la réputation d'être bullish dans plus de 80% des cas.



'Gardons en tête que les fondamentaux économiques sont bons, l'analyse technique plaide en faveur d'une poursuite de la hausse et nous sommes dans une période de l'année traditionnellement favorable aux actions', rappelait récemment Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Dans des marchés qui évoluent non loin de leurs pics historiques, les indices pourraient cependant redevenir vulnérables aux mauvaises nouvelles, surtout que la semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce intense.



L'épisode de volatilité qui s'est récemment matérialisé sur les marchés financiers, a vu le VIX s'envoler vers 25,4 puis refluer vers 18,2 en 3 séances (dont -12,3% ce lundi).

Malgré tout, on observe une nouvelle envolée de l'or vers 4.360$, histoire de rappeler aux investisseurs que le chemin de la hausse était souvent chaotique.



Côté marchés de taux, ce fut très calme mais les T-Bonds effacent -1,2Pt : cela semble modeste mais le '10 ans' repasse sous le seuil symbolique des 4,000% (à 3,9980%).



Les investisseurs vont aussi être attentifs à l'évolution des questions commerciales, avec l'espoir que les récentes tensions observées entre Washington et Pékin s'apaisent en vue de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue d'ici à la fin du mois.



Au-delà du commerce, les investisseurs attendent aussi d'en savoir plus sur la santé de l'économie, même si le calendrier des indicateurs aux États-Unis s'annonce encore une fois très allégé du fait du 'shutdown' (20ème journée et aucune solution en vue) qui frappe actuellement les administrations américaines, sans oublier un coût estimé à 15Mds$/jour.