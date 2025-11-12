Wall Street : nouveau record pour le Dow, mais un mouvement de rotation pénalise les 'techs'

La Bourse de New York évolue sur une note hésitante mercredi, le Dow Jones continuant sur sa lancée de la veille grâce aux espoirs entourant une résolution prochaine du 'shutdown' tandis que les valeurs technologiques repartent à la baisse en raison d'un mouvement général de rotation sectorielle favorisé par les valorisations jugées élevées du secteur.



En fin de matinée, l'indice Dow progresse de 0,7% à 48.260,4 points, le S&P 500 est relativement stable à 6.843,9 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,4% à 23.368,7 points.



Le Dow a inscrit en début de séance un record au-delà de 48.431,5 points à la faveur de l'orientation favorable de la santé, de la finance ou des matériaux de construction, autant de secteurs qui avaient été quelque peu délaissés ces dernières semaines.



La perspective d'une réouverture des administrations fédérales après quasiment six semaines de paralysie budgétaire semble amplifier le mouvement de rotation sectorielle vers les compartiments les plus traditionnels, aux dépens des titres technologiques jugés plus richement valorisés.



Le texte de loi n'a pas encore été définitivement adopté par le Congrès, ni ratifié par le président américain, mais l'optimisme suscité par la fin de cette bataille budgétaire à Washington semble pousser les investisseurs vers des compartiments défensifs qui avaient été mis de côté récemment.



Parmi les principaux soutiens du Dow, Goldman Sachs prend quasiment 3% et JPMorgan s'adjuge 1,7%.



Victime du mouvement de rotation sectorielle au profit d'actions jugées bien meilleur marché, les géants de la 'tech' souffrent, avec des pertes de 1,8% pour Amazon, 1,5% pour Microsoft, 0,2% pour Apple ou 0,1% pour Nvidia. D'autres porte-étendards de l'IA comme Palantir (-5%) ou Oracle (-3,5%) subissent des prises de bénéfices.



Les investisseurs semblent privilégier, de fait, les 'vétérans' de la technologie US comme Cisco (+2,1%) qui présentera ses résultats trimestriels dans la soirée ou IBM (+2,3%) qui a dévoilé ce matin de nouveaux processeurs quantiques particulièrement prometteurs.



Le fabricant de microprocesseurs AMD échappe également à la lourdeur sectorielle et s'envole de 9% après s'être donné comme objectif une croissance moyenne annuelle de 35% de son activité d'ici à 2030.



Sur le marché des changes, la perspective d'une sortie du 'shutdown' ne profite pas véritablement au dollar, qui reste stable face à l'euro, ce dernier continuant de se raffermir dans la zone de 1,1590.



Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans revient en direction de 4,06%, profitant de l'apaisement de la situation politique.



Sur le front pétrolier, les cours du brut chutent lourdement sous la pression continue des excédents importants et durables qui pénalisent le marché. Certains investisseurs espéraient que le rapport mensuel de l'Opep fournirait quelques indications favorables concernant la demande, mais cela n'a pas été le cas, ce qui fait décrocher de plus de 4% sous 58,5 dollars le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI).

