Wall Street : nouveau triplé de records absolus après ADP

Le trimestre a fort bien commencé en Europe, de façon plus hésitante Outre-Atlantique, jusqu'au réveil de Wall Street dans l'après-midi, avec un S&P500 qui poursuit son envolée de fin septembre avec +0,34% vers 6.711(30ème record annuel) et le Dow Jones y va aussi de son doublé intraday/clôture avec +0,1% à 46.441.



Le Nasdaq-100 complète le trio, malgré un gain de +0,5% à 24.800... pour un 3ème doublé intraday/clôture.



L'indice des 'technos' a bénéficié de la flambée de 4 géants des semiconducteurs : Super MicroComputer +9,3% Micron +8,9%, Intel +7,1%, ARM +6,3%, avec un nouveau plus haut absolu du 'SOXX' qui grimpe de +1,9% à 276,4$.



Wall Street se moqué éperdument du 'shutdown' qui débute ce mercredi, faute d'accord budgétaire, avec la fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis (750 000 fonctionnaires au chômage technique).



'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie (l'Etat consent à chaque fois un rétablissement des salaires dans leur intégralité), cela reste un risque à surveiller', note Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Le professionnel rappelle ainsi qu'une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine.



Les acheteurs ont retrouvé un peu d'entrain après la publication de l'indice ADP qui fait ressortir une chute de -32.000 créations d'emplois dans le secteur privé en septembre: une dégradation plus forte que prévu du côté du marché du travail US qui appelle de nouvelles baisses de taux.



Le consensus sur une prochaine baisse fin octobre remonte au zénith, aidé par la forte baisse du pétrole (le WTI est retombé au plus bas depuis mi-août vers 61,2$), qui occasionne une légère détente des taux longs (-1,5Pt) et du '2 ans' (-4Pts).

