Wall Street : nouveaux records sur le Dow, mais le Nasdaq prend l'eau avec Oracle

Le Dow Jones parvient à établir de nouveaux records jeudi à la Bourse de New York, porté notamment par ses composantes financières, mais le recul des valeurs technologiques suite aux résultats décevants d'Oracle pèse lourdement sur le Nasdaq.



Autour de 11h00, l'indice Dow gagne 0,5% à 48 526,5 points, après avoir atteint un nouveau plus haut absolu à 48 564,6 points, tandis que le S&P 500 recule de 0,3% à 6 861,5 points. Le Nasdaq Composite se replie de son côté de plus de 1% à 23 406,4 points.



Le Dow est largement soutenu par ses valeurs financières, avec un indice sectoriel S&P qui signe l'une des meilleures performances du jour (+1,1%).



En tête de l'indice, Visa bondit de presque 4%, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America passé de "neutre" à "achat" sur le spécialiste américain des paiements.



Les résultats décevants d'Oracle, qui sont venus raviver les inquiétudes des acteurs de marché quant à la rentabilité à court terme des énormes investissements consentis dans les centres de données et les infrastructures dédiés à l'IA, plombent cependant le compartiment technologique.



Le titre du concepteur de logiciels d'entreprise décroche de 14% après la présentation d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, mais surtout la perspective d'une montée en puissance de ses dépenses d'investissement.



"Le groupe prévoit désormais de consacrer quelque 50 milliards de dollars à ses investissements dans les infrastructures "cloud" pour l'IA, soit 15 milliards de plus que les projections antérieures, sans pour autant apporter de perspectives claires quant à une croissance correspondante de ses revenus dans le domaine", souligne Bas Kooijman, le directeur général de DHF Capital.



Plus globalement, cette déception semble avoir ravivé les doutes plus profonds entourant la pérennité de la vague actuelle d'investissements consacrée à l'IA.



Le revers subi par Oracle s'étend à l'ensemble du secteur technologiques et aux autres mastodontes du secteur, dont Nvidia (-2,6%).



Les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des résultats de Broadcom, prévus ce soir après la clôture des marchés, pour confirmer ou infirmer ce sentiment défavorable.



"Toute mauvaise surprise comme celle créée par Oracle pourrait renforcer les craintes d'une accumulation excessive de capitaux dans l'IA et entraîner une correction plus profonde des marchés", avertit Bas Kooijman, chez DHF Capital.



