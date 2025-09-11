Wall Street : nouvelle rafale de records avec l'approche des baisses de taux

La Bourse de New York a établi une nouvelle rafale de records jeudi matin, les investisseurs continuant de parier massivement sur de prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale malgré la persistance des tensions inflationnistes.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 1,2% à 46.027,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 22.031,8 points. L'indice élargi S&P 500 avance de 0,4% à 6580,9 points. Les trois indices ont tous inscrit de nouveaux sommets dans le courant de la matinée.



Un rapport du Département du Travail publié peu avant l'ouverture a montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 2,9% le mois dernier par rapport au même mois de 2024, soit une accélération de 0,2 point par rapport à la hausse de 2,7% enregistrée en juillet.



Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent ressort lui à 3,1%, un taux identique à celui du mois précédent.



En dépit de cette inflation persistante, les investisseurs continuent de miser à une majorité écrasante sur une prochaine reprise de l'assouplissement monétaire de la Fed.



'Ce rapport sur les prix montre une nouvelle fois que les droits de douane n'ont pour le moment eu qu'un effet très limité sur l'inflation américaine', fait remarquer Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'La Fed va donc pouvoir reprendre son cycle de baisse de taux sereinement', estime l'analyste.



A en croire le baromètre FedWatch du CME Group, les marchés tablent désormais avec une probabilité de 89% sur une réduction de 25 points de base des taux de la Fed à l'issue de la réunion des 16 et 17 septembre, tandis que la probabilité d'une baisse de taux plus agressive de 50 points de base est estimée à 11%.



Les scénarios de deux nouvelles réductions d'ici à la fin de l'année, en octobre puis en décembre, sont également largement privilégiés, selon le même outil.



La publication d'indicateurs confirmant la dégradation du marché du travail permet également aux marchés de bien réagir.



Le Département du Travail a en effet annoncé ce matin avoir enregistré 263.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine du 1er septembre, un chiffre en hausse de 27.000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines - plus représentative de la tendance de fond - est quant à elle ressortie à 240.500, en hausse de 9750 par rapport à la semaine précédente.



Sur le marché obligataire, qui était déjà très entouré depuis quelques jours, le rendement des 'Treasuries' à 10 ans accentue son repli en direction de 4,01%, à un creux de cinq mois.



Le dollar perd lui aussi du terrain après ces indicateurs, ce qui permet à l'euro de rebondir au-delà du seuil de 1,17, vers 1,1740.

