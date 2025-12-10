Wall Street : nouvelle séance de stagnation pour le S&P 500, mouvements très réduits avant la Fed

Wall Street a ouvert en ordre dispersé mercredi malgré la détente qui s'opère au niveau de l'obligataire, les investisseurs choisissant la prudence avant l'officialisation des conclusions de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



Vers 11h15 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,5% à 47 805,2 points, mais le Nasdaq Composite cède 0,2% à 23 530,9 points.



Le S&P 500 grignote de son côté 0,1% à 6 846,7 points, l'indice de référence des gérants américains apparaissant complètement figé entre 6 800 et 6 880 depuis le 26 novembre, soit 15 jours de stagnation complète, comme tétanisé par les questionnements relatifs au message que délivrera la Fed à 14h00.



Les investisseurs restent toujours aussi circonspects en amont du discours que tiendra son président Jerome Powell, dans lesquels ils tenteront de discerner des indices quant à l'évolution de sa politique d'assouplissement monétaire.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans se détend à nouveau, pour revenir en direction de 4,16%, en amont des annonces de la Fed, mais le dollar faiblit face à l'euro, qui remonte vers 1,1647.



Côté énergie, le baril revient sur des planchers de quasiment deux mois après l'annonce d'une baisse moins forte que prévu des stocks de pétrole brut la semaine passée aux Etats-Unis avec un WTI qui recule de 0,8% à 57,8 dollars.



S'agissant des valeurs, GE Vernova grimpe de 13% après avoir livré des prévisions optimistes à l'occasion de sa journée d'investisseurs, évoquant son solide positionnement sur le marché de la transition énergétique, un optimisme qui va se traduire par un doublement de son dividende et une révision à la hausse de ses rachats d'actions.



