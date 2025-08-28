Les marchés ont une façon singulière de révéler les contradictions qui sont au coeur de la géopolitique. Nulle part cette tension n'apparaît plus clairement que dans le destin de Nvidia, ce géant de la Silicon Valley devenu le baromètre de Wall Street pour l'intelligence artificielle. Jeudi, son action a reculé en préouverture, une baisse modeste mais suffisante pour refroidir l'ensemble du complexe technologique. La raison ? La Chine. Plus précisément, l'incapacité d'une entreprise valorisée à 4 000 milliards de dollars à tracer son avenir commercial dans le contexte d'une relation sino-américaine en plein effritement.

Le dilemme d'Nvidia illustre à quel point la finance n'est plus guidée uniquement par les fondamentaux, mais par l'arbitraire des décisions politiques. Le groupe a récemment obtenu des licences limitées pour vendre ses puces avancées H20 en Chine. Pourtant, ses prévisions trimestrielles n'intègrent aucun revenu de ce marché. Non pas par manque de demande, les entreprises chinoises restent avides de sa technologie, mais en raison du durcissement du régime d'exportations imposé par Washington. Une puce n'est plus seulement un composant : c'est un instrument de négociation.

Le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions de 60 MdsUSD, et son directeur général Jensen Huang a tenté de rassurer les marchés sur la solidité durable de la demande en IA. L'action a néanmoins perdu 1,4% en préouverture, tandis que les contrats à terme sur les trois grands indices de Wall Street restaient globalement stables.

L'enjeu dépasse une seule entreprise. Le marché haussier des actions américaines, engagé depuis trois ans, s'appuie sur une quasi-foi messianique dans le potentiel économique de l'intelligence artificielle. Chaque secousse, qu'il s'agisse de l'émergence de modèles chinois meilleur marché ou de ventes massives liées aux droits de douane, a été absorbée par cette croyance. Mais les valorisations du S&P 500 dépassent déjà leurs moyennes historiques et celles des marchés étrangers. Le moindre accroc dans le récit peut faire trembler l'ensemble du système.

D'autres acteurs viennent de publier leurs résultats. Snowflake, spécialiste de l'analytique de données, a bondi sur la promesse de revenus tirés de l'IA. CrowdStrike a chuté après des prévisions de ventes jugées décevantes. Ailleurs, Dollar general a fortement progressé après avoir relevé ses prévisions annuelles.

Au-dessus de ce panorama plane la politique monétaire. Les investisseurs, sans doute lassés des gros titres quotidiens sur les sanctions et les tarifs douaniers, s'accrochent à l'espoir que la Réserve fédérale procède en septembre à sa première baisse de taux de l'année. Les marchés à terme estiment cette probabilité à près de 90%.

Les regards se tournent aussi vers le compte à rebours avant les chiffres de l'inflation attendus vendredi. L'Europe attend les données préliminaires d'août publiées en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, tandis que Wall Street se concentrera sur l'inflation PCE de juillet ainsi que sur les revenus et dépenses des ménages.

Ce matin, les statistiques américaines dessinent une trajectoire plus solide que prévu. Le PIB du deuxième trimestre a été révisé en hausse à 3,3% en rythme annualisé, contre une estimation initiale de 3,1%. Cette performance traduit un dynamisme préservé, porté par la consommation et l'investissement malgré des taux d'intérêt élevés. Dans le même temps, les inscriptions au chômage pour la semaine close le 23 août se sont établies à 229 000, en ligne avec les attentes (230 000). Mais cette vigueur persistante de la croissance et de l'emploi pourrait compliquer la tâche de la Fed, en renforçant les pressions inflationnistes et en retardant les baisses de taux.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 97,927

: 97,927 Or: 3 400 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,22 USD (WTI) 63,97 USD

BRENT : 67,22 USD (WTI) 63,97 USD États-Unis 10 ans: 4,23%

10 ans: 4,23% BITCOIN: 113 312 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, est en pourparlers avec l'administration Trump pour vendre des puces Blackwell AI à la Chine et a proposé au gouvernement américain une participation aux revenus générés par ces ventes.

Walgreens Boots Alliance a annoncé que Walgreen Co. fonctionnerait comme une société privée indépendante sous la nouvelle propriété de Sycamore Partners, et a nommé Mike Motz au poste de PDG.

Dollar general a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la forte demande des consommateurs soucieux de leur budget et de l'augmentation de la fréquentation, en particulier pour les articles dont le prix est inférieur à 1 USD.

Teva Pharmaceutical a reçu l'autorisation de la FDA et a lancé la première version générique de Saxenda, une injection de GLP-1 pour la perte de poids.

Uber et Dollar Tree ont conclu un partenariat afin d'intégrer près de 9 000 magasins à la plateforme Uber Eats, élargissant ainsi la présence d'Uber dans le commerce de détail en banlieue et en zone rurale.

Best Buy a dépassé les estimations trimestrielles grâce à de solides ventes en ligne et internationales, tirées par les gadgets alimentés par l'IA, tout en maintenant ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Ford procède au rappel de près de 500 000 véhicules aux États-Unis en raison d'une fuite de liquide de frein, ainsi que de plus de 300 000 rappels supplémentaires liés aux feux arrière et aux airbags.

IQVIA et Flagship Pioneering ont annoncé une collaboration stratégique visant à accélérer le développement d'entreprises innovantes dans le domaine des sciences de la vie.

Le système de guerre électronique de L3Harris Technologies a été sélectionné par la Pologne pour sa flotte de chasseurs F-16.

Le test Signatera de Natera a été choisi pour l'essai clinique de phase III ARCHER sur le cancer de la vessie.

Hormel Foods n'a pas atteint ses estimations de bénéfices trimestriels en raison de la hausse des coûts des matières premières et prévoit une baisse de ses bénéfices pour le prochain trimestre, malgré des ventes plus importantes de ses produits à base de dinde et de bacon.

Apple a critiqué les projets réglementaires britanniques visant à accroître la concurrence dans le domaine des systèmes mobiles, arguant que cela pourrait nuire aux utilisateurs, aux développeurs et à la sécurité nationale.

Les actions de Snowflake ont bondi de plus de 14% après que la société a relevé ses prévisions de revenus annuels, bénéficiant d'une forte demande pour ses plateformes de données alimentée par l'IA.

Burlington Stores a annoncé une augmentation de 10% de ses ventes au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à des marges plus élevées et à une baisse des coûts de transport.

Li Auto a signalé une forte baisse de ses ventes et n'a pas atteint ses objectifs de bénéfices en raison d'une concurrence intense et d'une demande plus faible sur le marché chinois des véhicules électriques.

Berkshire Hathaway a augmenté sa participation dans Mitsubishi Corp à 10,23%.

Google a investi 9 MdsUSD dans des infrastructures d'IA en Virginie et a supprimé 35% des postes de cadres supervisant de petites équipes au cours de l'année écoulée.

Le vaccin Comirnaty LP.8.1 de Pfizer et BioNTech a été approuvé par la FDA américaine pour les vaccins COVID mis à jour destinés à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes à haut risque.

Les prévisions de chiffre d'affaires de CrowdStrike pour le troisième trimestre ont été inférieures aux attentes, entraînant une baisse significative du cours de l'action, malgré l'acquisition d'Onum pour renforcer ses capacités SIEM.

