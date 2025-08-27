Wall Street ne s'anime pas toujours au rythme des annonces de dernière minute. Le plus souvent, c'est l'anticipation qui détermine l'humeur, les investisseurs scrutant la publication d'un chiffre ou de résultats trimestriels susceptibles de faire basculer les portefeuilles. Aujourd'hui, cette attente a un nom : Nvidia. Le fabricant de puces, dont les processeurs alimentent aussi bien les ordinateurs de jeu que les systèmes d'intelligence artificielle, publie ses résultats après la clôture. Ce qui devrait n'être qu'une publication trimestrielle prend désormais la tournure d'un test : combien de temps encore le rally technologique peut-il durer ?

Nvidia n'est pas une action comme les autres, c'est le centre de gravité du marché. Au début de l'été, elle a franchi la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, dépassant Apple et Microsoft, et devenant l'entreprise la plus valorisée au monde. Pour beaucoup, elle incarne la promesse de la révolution de l'IA : une ère où la productivité bondit, les industries se transforment et des fortunes se créent. Mais pour d'autres, elle ressemble de plus en plus à une bulle, gonflée d'enthousiasme et de trop peu de prudence. Quand Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a évoqué la semaine dernière la possibilité que l'IA se transforme en mirage économique, les marchés ont écouté. L'éclat de Nvidia s'est terni et avec lui, celui de l'ensemble du marché.

Cette inquiétude n'a rien d'étonnant. Près de la moitié de la pondération du S&P 500 repose désormais sur les valeurs technologiques. Les valorisations s'étirent bien au-delà des moyennes historiques. Certes, l'IA démontre déjà des gains de productivité individuelle, mais l'impact concret sur les bénéfices des entreprises reste difficile à mesurer. Les investisseurs, déjà méfiants face à la hausse des taux et aux turbulences politiques de Washington, voient dans les chiffres de Nvidia bien plus qu'un simple compte de résultat : un avant-goût du prochain chapitre des marchés.

La prudence domine. Microsoft et Meta stagnent, Broadcom et AMD progressent à peine. Les contrats à terme sur indices américains restent quasi inchangés.

Mais ce calme est trompeur. Le marché des options se prépare à un potentiel séisme : une variation de 270 MdsUSD de la valorisation de Nvidia après la publication, soit davantage que le PIB annuel de certains pays. Les scénarios se dessinent déjà : un trimestre exceptionnel qui relancerait le rally technologique, ou une déception qui écornerait toute la thèse de l'IA. Dans les deux cas, l'onde de choc se diffuserait bien au-delà des détenteurs directs d'actions Nvidia.

La saison des résultats touche à sa fin, mais quelques noms se distinguent encore : MongoDB et Kohl's ont bondi drastiquement après avoir relevé leurs prévisions de bénéfices.

La politique, elle, ajoute sa propre dissonance. La tentative de Donald Trump d'évincer Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, introduit une incertitude supplémentaire. S'il réussissait, l'indépendance de la Fed, pilier de la stabilité financière mondiale, serait fragilisée. Les marchés, qui anticipent déjà une baisse des taux d'un quart de point en septembre, doivent désormais intégrer le risque d'une ingérence politique accrue dans la politique monétaire.

Sur le front commercial, les tensions entre les Etats-Unis et l'Inde restent vives : à partir d'aujourd'hui, la surtaxe douanière sur les produits indiens double à 50%. Dans le même temps, Donald Trump a menacé la Russie de sanctions économiques "très sérieuses" si la situation en Ukraine ne changeait pas.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98 600

98 600 Or: 3 382 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,82 USD (WTI) 63,45 USD

BRENT : 66,82 USD (WTI) 63,45 USD États-Unis 10 ans: 4,27%

10 ans: 4,27% BITCOIN: 111 200

Actualités économiques :

JD.Com et ses partenaires prévoient de lancer à Singapour un fonds d'investissement immobilier (REIT) d'1 MdUSD axé sur les propriétés industrielles en Asie du Sud-Est, marquant ainsi une reprise des cotations des REIT dans la région.

Selon Bloomberg, Newmont prévoit de supprimer des milliers d'emplois dans le cadre d'une importante initiative de réduction des coûts.

MongoDB a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le deuxième trimestre, ses actions ayant bondi de 30% avant l'ouverture du marché grâce aux solides performances de la plateforme Atlas.

UnitedHealth fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice concernant ses pratiques de gestion des ordonnances et le remboursement des médecins, élargissant ainsi une enquête déjà connue pour fraude à l'assurance maladie.

Boeing a suspendu les négociations salariales avec son syndicat de mécaniciens en grève jusqu'après la fête du Travail, alors qu'un mouvement de grève affecte la production d'avions et de munitions à Saint-Louis.

Ford procède au rappel de plus de 355 000 camions aux États-Unis en raison d'un défaut d'affichage du tableau de bord qui pourrait nuire à la visibilité des informations essentielles du véhicule.

Selon Sky News,Apollo ferait partie des soumissionnaires potentiels pour Costa Coffee.

KKR a reçu l'autorisation de l'UE pour l'acquisition de la société japonaise Topcon, les régulateurs n'ayant soulevé aucune objection en matière de concurrence.

Les activités de capital-investissement au Japon sont en passe d'atteindre un niveau record cette année, des sociétés telles que Blackstone, EQT et Carlyle tirant parti des réformes et de l'acceptation croissante des opérations de privatisation.

Amazon et la Dubai Future Foundation ont lancé un programme pilote aux Émirats arabes unis permettant la livraison à pied par des particuliers et des petites entreprises.

Abercrombie & Fitch a relevé ses prévisions de ventes annuelles, invoquant la forte demande des consommateurs aisés pour sa marque Hollister, malgré les pressions sur les coûts liées aux droits de douane.

La CIBC a coté de nouveaux certificats de dépôt canadiens pour Coinbase et Lockheed Martin à la Bourse de Toronto, élargissant ainsi son portefeuille de CDR à 103 offres.

Microsoft enquête sur les protestations de ses employés concernant des allégations selon lesquelles sa plateforme Azure aurait été utilisée à des fins de surveillance à Gaza, et des mesures disciplinaires pourraient être prises.

AbbVie a reçu un avis de conformité de Santé Canada pour Rinvoq (upadacitinib) dans le traitement de l'artérite à cellules géantes chez les adultes.

Aspen Insurance, soutenue par Apollo, est sur le point de conclure un accord d'acquisition de 3,4 MdsUSD avec la société japonaise Sompo Holdings.

Eli Lilly a fait état des avantages à long terme en termes de survie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein utilisant Verzenio dans le cadre d'une étude de phase 3, renforçant ainsi son profil d'efficacité et de sécurité.

Amazon est en pourparlers avec le Vietnam pour lancer son initiative de haut débit par satellite Kuiper, qui vise à connecter jusqu'à 600 000 utilisateurs.

Blackstone négocie actuellement la prolongation et l'augmentation de son prêt pour l'acquisition de la société d'ingénierie Interplex, dans le but de porter le montant à 997 MUSD.

Stellantis a interrompu le développement de son système de conduite autonome et s'est vu infliger une amende de 190,6 MUSD pour non-respect des normes américaines en matière d'économie de carburant.

Les dirigeants d'Exxon Mobil ont tenu des discussions secrètes avec la société russe Rosneft au sujet du retour au projet Sakhaline.

Meta lance un super PAC en Californie pour soutenir les candidats favorables à l'IA et prévoit de construire un centre de données IA de 50 MdsUSD en Louisiane.

