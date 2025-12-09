Wall Street : occulte la tension des taux, le pétrole chute

La séance de lundi fut assez monotone, les vendeurs l'ont emporté mais sans jamais "mettre la pression", ce qui se traduit par une volatilité assez éteinte et des scores peu significatifs : le Dow Jones se replie de 0,45% à 47 739, le S&P 500 de 0,35% à 6846, tandis que le Nasdaq Composite s'effrite de 0,14% à 23 545 et le Nasdaq-100, de 0,25% à 25 628.



Les semiconducteurs restent recherchés avec Micron +4,1%, On-Semi +3%, Broadcom +2,8%, Microchip +2,4%, AMD +1,5%... et le secteur a surperformé tous les autres, notamment les valeurs de l'énergie, avec un baril de pétrole en recul de -2,4% vers 58,75 USD sur le WTI (Occidental Petroleum chute de -2,5%, Halliburton de -1,3%, Range Resources de -4,8%).



Cela fait déjà une semaine que la prudence domine sur les marchés d'actions et le scénario aurait pu être fort différent ce soir pour cause de forte dégradation des marchés obligataires.



La glissade des T-Bonds ne date d'ailleurs pas des toutes dernières séances mais l'aggravation est sensible en ce 8 décembre avec un "10 ans" qui flambe de +6,8 points de base vers 4,168%, un "2 ans" de +7 pbs vers 3,60% et un "30 ans" de +6 pbs vers 4,81% (et même 4,834% au pire moment (vers 17H) dans l'attente des décisions de politique monétaire que rendra la Fed mercredi.



Le "10 ans" et le "30 ans" confirment le franchissement des "plus hauts" du 25 septembre et du 20 novembre (+15 pbs repris depuis le 1er décembre) et le retour sur des niveaux plus visités depuis le 5 septembre dernier.



Une contre-performance inattendue alors que la grande majorité des investisseurs (le baromètre FedWatch anticipe à plus de 87% une baisse de taux) pense que la banque centrale va réduire le loyer de l'argent de 25 points de base supplémentaires afin de redynamiser un marché du travail en perte de vitesse depuis quelques mois, et alors que l'inflation apparaît désormais mieux maîtrisée.



Cela porterait à un total de 175 points de base l'assouplissement monétaire opéré par la banque centrale américaine depuis septembre 2024, du jamais vu Outre-Atlantique en dehors de périodes de récession.



Mais le constat, à la veille du début du FOMC, c'est que le marché obligataire se comporte plus mal que lorsque la baisse attendue mercredi ne faisait pas consensus.



"Nous voyons de bonnes raisons pour que la Fed commence à se montrer plus prudente et à ralentir ses baisses de taux", pronostiquait la semaine dernière Henry Allen, analyste marchés chez Deutsche Bank.