Wall Street : Oracle propulse le S&P 500 et le Nasdaq à de nouveaux records

La Bourse de New York a inscrit de nouveaux records mercredi en début de séance, aidés par les déclarations d'Oracle qui a fait état hier soir d'un gigantesque carnet de commandes de près de 500 milliards de dollars grâce à ses projets dans l'IA.



Vers 10h00 (heure locale), le Dow Jones recule de 0,6% à 45.469,8 points, le S&P 500 avance de 0,4% à 6541,6 points et le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 21.985,8 points.



Ces deux derniers indices ont atteint de nouveaux plus hauts historiques dans le courant de la matinée.



Avec un gain de plus de 42%, Oracle établit de nouveaux sommets et tire largement la cote suite à sa publication trimestrielle de la veille, qui s'est soldé par des résultats moins bons que prévu mais par des perspectives souriantes pour les mois qui viennent comme en témoigne son carnet de commandes colossal, connu sous le nom de RPO, qui a bondi de 359% d'une année sur l'autre pour atteindre 455 milliards de dollars.



'Cela montre qu'Oracle est désormais devenu une plateforme clé dans le domaine de l'informatique pour l'IA', estiment les analystes de BofA, qui relèvent leur recommandation sur le titre à l'achat.



L'annonce du concepteur de logiciels d'entreprise, dont la capitalisation boursière atteint désormais 970 milliards de dollars, un niveau tout proche de la barre des 1.000 milliards de dollars, profite surtout aux valeurs technologiques, dont l'indice sectoriel bondit de 2,1%.



Apple reste cependant en retrait (-3%) après la présentation hier soir de son nouvel iPhone 17 et d'un appareil tout particulièrement fin et léger, l'iPhone Air, des produits qui devraient être insuffisants pour relancer les ventes de son appareil vedette, estiment les analystes. Le titre perd désormais plus de 9% depuis le début de l'année.



Six des 11 grands indices sectoriels s'inscrivent en hausse, les seules baisses étant pour les valeurs de la finance (-0,6%), des communications (-0,7%), de la santé (-1%) et de la consommation (-1,1%).



Principal indicateur économique à l'agenda, la statistique des prix producteurs a aussi soutenu la tendance en révélant une baisse de 0,1% des prix à la production en données totales par rapport au mois précédent, signe d'un apaisement des tensions inflationnistes.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a nettement ralenti en données brutes le mois dernier, de 0,5 point à 2,6%.



Sachant que ces données n'intègrent pas l'impact des droits de douane, les investisseurs seront surtout attentifs, demain, à l'indicateur principal de la semaine, l'inflation au sens des prix à la consommation, qui devrait permettre aux investisseurs d'affiner leurs perspectives monétaires et économiques.



Les chiffres des prix à la production ont un léger impact sur le marché obligataire, en faisant refluer le rendement de l'emprunt à 10 ans américain qui passe sous 4,06% et en pesant sur le dollar, avec un euro qui repasse au-delà de 1,1720.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse au lendemain des frappes israéliennes contre contre des dirigeants du Hamas au coeur de Doha, la capitale du Qatar, un pays allié des Etats-Unis qui n'était pas impliqué dans le conflit puisqu'il jouait jusqu'ici un rôle de médiateur.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a toutefois un peu ralenti son avance suite à l'annonce d'une hausse de 3,9 millions de barils des stocks de pétrole brut avant de réaccélérer en prenant actuellement 1,5% à 63,6 dollars.





