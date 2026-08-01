Les producteurs nord-américains de terres rares sont depuis quelques semaines dans le viseur des vendeurs à découvert.

Un article du Financial Times révèle que ces derniers ont augmenté leurs paris contre des noms comme MP Materials, United States Antimony Corporation, American Resources Corporation ou encore USA Rare Earth, qui poursuit sans doute la vision industrielle la plus ambitieuse des quatre.

Toutes ces sociétés ont reçu un soutien substantiel du gouvernement fédéral américain via des prises de participation directes, des prêts ou des contrats à prix garantis. Ces mesures exceptionnelles s'inscrivent dans l'ambition de l'administration Trump de briser le monopole chinois sur le secteur des terres rares.

Comme nous l'avons plusieurs fois souligné dans ces colonnes, les terres rares n'ont souvent de rares que le nom. Ce sont les capacités de raffinage et de transformation - coûteuses et polluantes - qui constituent le maillon essentiel de la chaîne.

En la matière, la Chine capitalise désormais sur des décennies d'investissement et une réelle capacité à manipuler le marché. Elle pourrait, si elle le voulait, noyer le marché sous l'offre et asphyxier au passage des producteurs moins compétitifs.

L'année dernière, dans MP Materials sera-t-il la prochaine meme stock à la mode ?, nous soulignions les points de vulnérabilité du modèle du producteur basé à Las Vegas : un risque de concentration client maximal, le contrôle exercé par un hedge fund et la présence au capital de l'inénarrable Chamath Palihapitiya, ainsi qu’une curieuse relation incestueuse avec le groupe chinois Shenghe Resources.

En 2023 et 2024, les activités de MP ont ainsi brûlé 372 millions de dollars, tandis que l'endettement du groupe augmentait dans des proportions comparables. 2025 devait marquer un tournant qui, sans grande surprise, n'a pas eu lieu : le producteur a brûlé 324 millions de dollars en douze mois, tandis que le premier trimestre 2026 laissait toujours apparaître des comptes durement dans le rouge.

Même son de cloche chez US Antimony Corporation, dont le cours a connu une envolée parabolique - portant un temps la valorisation au-delà du milliard de dollars - avant de retomber depuis le début de l'année. USAC, qui a décroché l'an dernier un contrat de 245 millions de dollars avec le Pentagone, compte à son conseil d'administration un ancien général de l'armée américaine, Jack Keane, proche de Donald Trump.

On voit toutefois mal comment la compagnie pourrait assurer une production à la hauteur des espérances de certains de ses actionnaires à court ou moyen terme : elle brûle du cash, ne compte que 62 millions de dollars d'immobilisations à son bilan, et a investi presque autant - pour l'instant à perte - afin de prendre une participation de 20% dans Larvotto, un producteur australien spécialisé dans l'antimoine et l'or.

Le développement d'USAC dépend du reste largement des subventions du groupe chimique Dow, dont le total pourrait approcher 150 millions de dollars en 2026 si elles sont attribuées. Enfin, le marché mondial du minerai d'antimoine reste largement contrôlé par la Russie et la Chine.

Notons que, chez MP comme chez USAC, les dirigeants sont très agressivement vendeurs des titres qu'ils détiennent dans leurs propres entreprises.

Les comptes d'exploitation ne sont pas tellement plus reluisants chez American Resources Corporation ou USA Rare Earth, qui affichait au printemps dernier une valeur d'entreprise de plus de 4 milliards de dollars, retombée depuis aux alentours de 2 milliards de dollars.

C’est justement le montant des investissements directs et indirects sécurisés par l'entreprise auprès du gouvernement fédéral américain et, dans une très moindre mesure, de l'État français : l'une des unités de retraitement métallurgique du groupe est en effet basée à Lacq, dans les Pyrénées.

USA Rare Earth s'est embarqué dans un projet commercial d'une ambition extrême : celle d'assurer une intégration complète, de la production au raffinage, sans équivalent hors de Chine, avec des mines au Brésil et des unités de transformation et de production aux États-Unis et en Europe de l'Ouest.

Les actifs brésiliens du groupe ont été rachetés à Serra Verde, qui, coïncidence, avait lui-même reçu l'année dernière un prêt d'un demi-milliard de dollars de la Development Finance Corporation, l'agence publique américaine de financement du développement.

Rien de mal à ce qu'une puissance souveraine finance et développe sa propre filière industrielle, sur le modèle de ce qu'a fait la Chine en son temps. Mais a-t-elle intérêt à laisser ensuite ces entités distribuer des profits sonnants et trébuchants à ses actionnaires privés ?

Dans le cas d'USA Rare Earth, ceux qui adhèrent à cette thèse se rassureront en observant que l'État fédéral américain contrôle justement 8% du capital, et que sa participation pourrait encore doubler si ses bons de souscription venaient à être exercés.

Mais dans tous les cas, et indépendamment des évolutions des cours de bourse, même les plus optimistes devront s’armer de patience avant de voir ces groupes éventuellement en mesure de générer des profits.