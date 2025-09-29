Les marchés ont commencé la semaine avec un mélange curieux d'optimisme et d'inquiétude, les investisseurs ayant mis de côté les habituelles manoeuvres budgétaires risquées de Washington suffisamment longtemps pour faire grimper les contrats à terme. Pourtant, les traders savent que la première économie mondiale pourrait bientôt naviguer à l'aveuglette, la Fed se voyant privée des données qu'elle juge pourtant indispensables.

Wall Street a démarré la semaine sur une note prudente mais résolument haussière. Les contrats à terme sont passés dans le vert dès les premières heures, comme si les traders avaient choisi de suspendre leur incrédulité vis-à-vis de Washington pour tenter quelques paris optimistes. Le Dow Jones a ouvert en progression de 0,1%, le S&P de 0,3% et le Nasdaq de 0,6%. Pour un lundi matin, on peut parler d'enthousiasme.

L'impression que le rallye new-yorkais a atteint ses limites, qui prévalait la semaine dernière, s'est vite dissipée. Vendredi déjà, les indices avaient rebondi après trois séances de recul. Septembre, mois traditionnellement maussade pour les actions, semble décidé à bousculer les habitudes.

Mais le décor reste chargé d'incertitude. Républicains et démocrates se retrouvent une nouvelle fois dans l'impasse sur le financement fédéral. Faute d'accord, l'administration pourrait être paralysée dès l'ouverture de l'exercice 2026. Ce rituel américain a quelque chose d'absurde, avec des élus qui fabriquent une crise à date fixe, comme si le chaos faisait partie du processus budgétaire lui-même.

Les conséquences dépassent les clichés de parcs fermés et de fonctionnaires impayés. Le Bureau of Labor Statistics, à court de moyens, pourrait être empêché de publier ses statistiques d'emploi et d'inflation. Dans un monde financier obsédé par les chiffres, ce serait avancer à l'aveugle. La Fed, qui jure ne décider qu'en fonction des données, se verrait soudain privée de ses instruments de pilotage.

En l'absence de statistiques, il restera les discours, et ils ne manquent pas. Rien qu'aujourd'hui, Beth Hammack (Cleveland), John Williams (New York), Alberto Musalem (St. Louis), Raphael Bostic (Atlanta) et Christopher Waller doivent s'exprimer. Hammack a déjà insisté sur la nécessité de maintenir une "politique monétaire restrictive" pour contenir l'inflation.

Côté chiffres, les promesses sont maigres : l'Association nationale des agents immobiliers doit publier les ventes de logements en attente. Avec des taux d'emprunt élevés, le secteur ne devrait guère apporter de réconfort.

Sur le front des valeurs, les titres du cannabis ont bondi avant l'ouverture après que Donald Trump a vanté les vertus du cannabidiol issu du chanvre. Electronic Arts a gagné près de 15%, Merus NV a grimpé de près de 40% après son rachat par une entreprise danoise pour 8 milliards de dollars, tandis que MoonLake Immunotherapeutics s'effondrait de 90% après l'échec d'un essai clinique.

Ailleurs, l'échiquier géopolitique s'anime : Xi Jinping pousserait Trump à une concession sur Taïwan, l'Europe s'inquiète des drones, la Moldavie se rapproche de Bruxelles, et l'Opep+ prépare sa prochaine décision sur le pétrole. Enfin, Fitch et Moody's ont relevé la note de crédit de l'Espagne. En Asie, la "Golden Week" chinoise débute mercredi : les marchés du continent seront fermés du 1er au 8 octobre inclus. A Hong Kong, la Bourse sera close les 1er et 7 octobre mais restera ouverte les autres jours.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97,848

: 97,848 Or: 3 819 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,87 USD (WTI) 64,32 USD

BRENT : 67,87 USD (WTI) 64,32 USD États-Unis 10 ans: 4,16%

10 ans: 4,16% BITCOIN: 112 130 USD

Actualités économiques :

Selon le Wall Street Journal, Electronic Arts serait en passe de devenir une société privée dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 50 MdsUSD.

Occidental Petroleum serait en pourparlers pour vendre sa division OxyChem pour au moins 10 MdsUSD, selon le Financial Times.

La FAA devrait assouplir les restrictions de livraison imposées à Boeing, selon plusieurs informations concordantes.

Merus NV a vu son cours monter en flèche après qu'une société danoise a accepté de l'acquérir pour 8 MdsUSD.

Apple serait en train de développer une application de type ChatGPT pour tester une nouvelle version de Siri, selon Bloomberg.

Donald Trump fait pression sur Microsoft pour que Lisa Monaco, une haute responsable chargée des affaires gouvernementales, soit licenciée en raison de son ancien poste de procureure générale adjointe des États-Unis.

Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin, a obtenu un contrat de cinq ans pour la construction de 99 hélicoptères de transport lourd CH-53K pour le Corps des Marines des États-Unis.

General Dynamics a annoncé que sa division Electric Boat avait décroché 642 MUSD pour travailler sur des sous-marins de classe Virginia.

Noble Energy, filiale de Chevron, a conclu un accord avec la Guinée équatoriale concernant le projet de monétisation du gaz d'Aseng, se rapprochant ainsi d'une décision finale d'investissement.

MoonLake Immunotherapeutics a chuté de près de 90 % après les résultats décevants de ses essais cliniques.

La division Sikorsky de Lockheed Martin a décroché un contrat de 10,9 MdsUSD de la marine américaine pour la fourniture de 99 hélicoptères CH-53K King Stallion jusqu'en 2034.

Omnicom et Interpublic ont finalisé un accord avec la FTC concernant leur projet de fusion, affirmant leur engagement à fournir des conseils impartiaux en matière de placement médiatique.

Oracle a annoncé que ses systèmes de paiement bancaire sont désormais compatibles avec Swift, ce qui renforce leur attrait pour les institutions financières en quête de conformité et d'interopérabilité.

Biogen et Eisai ont obtenu l'autorisation en Chine pour un schéma posologique d'entretien mensuel de leur médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi.

BridgeBio Pharma a annoncé que son médicament acoramidis réduisait considérablement le nombre de décès et d'hospitalisations chez les patients atteints de cardiomyopathie dans le mois suivant le traitement.

Keysight Technologies a reçu l'autorisation des autorités réglementaires chinoises pour l'acquisition de Spirent Communications, ce qui rapproche la conclusion de l'accord.

Alnylam Pharmaceuticals a déclaré que son médicament Amvuttra avait réduit les effets secondaires gastro-intestinaux chez les patients atteints de cardiomyopathie lors d'un essai de phase 3.

ByteDance devrait conserver la propriété des activités américaines de TikTok dans le cadre d'une nouvelle coentreprise, tout en renonçant au contrôle de ses données, de son algorithme et de son contenu.

Investcorp Capital a cédé sa participation dans un portefeuille immobilier industriel américain.

