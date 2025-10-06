Wall street semble uniquement s'intéresser à l'intelligence artificielle et aux baisses de taux. Les principaux indices boursiers américains ont ouvert en hausse alors même que le gouvernement fédéral entame son sixième jour de fermeture. Les marchés semblent avoir choisi d'ignorer le dysfonctionnement de Washington et de se concentrer plutôt sur les promesses de l'IA et la possibilité d'un argent moins cher. Pour les investisseurs, cette combinaison s'avère presque aussi enivrante que le marché haussier de la fin des années 1990, sans le bruit du modem 56k.

Le nouveau cri de ralliement n'est plus simplement "l'IA va tout changer", mais plutôt "l'IA va tout changer, et cette fois, nous avons les moyens de la construire". La nouvelle ruée vers l'or numérique (centres de données, semi-conducteurs, systèmes de refroidissement capables de rivaliser avec l'Antarctique) est financée par les flux de trésorerie des entreprises, non par des investisseurs téméraires ou des traders surendettés.

Et Wall Street ne s'y est pas trompée. L'annonce tonitruante d'AMD, qui va fournir des puces d'IA à OpenAI dans le cadre d'un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars, a propulsé son titre de plus de 23% avant l'ouverture de la séance. L'accord prévoit qu'OpenAI puisse acquérir jusqu'à 10% d'AMD pour un cent par action. Extraordinaire ? C'est le moins qu'on puisse dire. Cette alliance ne se contente pas d'ériger AMD en rival sérieux de Nvidia : elle révèle aussi la volonté d'OpenAI de bâtir peu à peu son propre empire du silicium, une puce graphique après l'autre.

Pendant que Wall Street se repaît de nouvelles sur les semi-conducteurs, Washington s'enlise dans ce qui ressemble à un bras de fer à très haut risque. La fermeture du gouvernement a gelé 1,7 trillion de dollars d'activités fédérales, retardé la publication de données économiques cruciales et, si elle perdure jusqu'à la mi-octobre, pourrait priver de salaire 1,3 million de militaires. Le président Trump a choisi d'exercer la pression à coups de licenciements et, plus surprenant encore, de vidéos truquées : un nouvel outil de gouvernance pour le moins discutable. Il a en effet publié sur Truth Social une vidéo générée par IA visant les dirigeants démocrates Chuck Schumer et Hakeem Jeffries. L'audio, totalement fabriqué, montre un Schumer synthétique déclarant que les démocrates "n'ont plus d'électeurs à cause de nos conneries woke et trans". Subtilité, zéro.

Pour la Réserve fédérale, cette impasse politique complique la donne : sans le rapport sur l'emploi non agricole, les banquiers centraux devront s'appuyer sur d'autres indicateurs et sur les résultats d'entreprises pour jauger la santé économique avant leur prochaine réunion. Les investisseurs, eux, restent imperturbables : le S&P 500 a ouvert en hausse de 0,3%, et le Nasdaq à +0,8%. Même le Bitcoin s'est invité à la fête, flirtant avec ses sommets historiques.

Cet optimisme persistant peut sembler déraisonnable : fermetures administratives, censure des données et tensions politiques ne sont pas censées doper les marchés. Mais les marchés regardent toujours devant. Ils parient que l'IA continuera à remodeler les industries, que la Fed livrera des baisses de taux pour amortir tout ralentissement économique et que le Congrès, tôt ou tard, finira par rallumer la lumière.

La saison des résultats du troisième trimestre, qui débute la semaine prochaine, constituera le véritable test. D'ici fin octobre, près des trois quarts de la capitalisation du marché auront publié leurs chiffres. Si les entreprises américaines affichent des bénéfices solides et des prévisions rassurantes, le rallye nourri par l'IA pourrait bien durer. Dans le cas contraire, tout cet optimisme pourrait s'évaporer plus vite qu'une résolution du Nouvel An le 3 janvier.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98 282

: 98 282 Or: 3 934 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 65,19 USD (WTI) 61,42 USD

BRENT : 65,19 USD (WTI) 61,42 USD États-Unis 10 ans: 4,16%

10 ans: 4,16% BITCOIN: 124 750 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Talen Energy a lancé un prêt à terme de 1,2 MdUSD et a élargi ses facilités de crédit afin de financer l'acquisition de deux centrales électriques au gaz naturel en Pennsylvanie et dans l'Ohio.

OneMedNet s'est associé à Palantir Technologies pour alimenter sa plateforme de données de santé basée sur l'IA, ce qui a fait grimper les actions de OneMedNet de plus de 46% avant l'ouverture du marché.

AMD a signé un accord pluriannuel pour fournir des puces IA à OpenAI, ce qui pourrait générer plus de 100 MdsUSD de revenus sur quatre ans et proposer à OpenAI la possibilité d'acquérir jusqu'à 10% des parts.

Verizon a nommé l'ancien PDG de PayPal, Dan Schulman, au poste de directeur général, en remplacement de Hans Vestberg, avec effet immédiat.

Collective Mining a annoncé qu'Agnico Eagle Mines exercerait ses droits de participation dans le cadre d'une offre publique, portant sa participation à 14,64 %.

Ross Stores ouvrira un nouveau magasin à Rexburg, qui devrait créer 55 à 60 emplois.

Maze Therapeutics a nommé l'ancien PDG d'Incyte, Hervé Hoppenot, au poste de président de son conseil d'administration.

Tradeweb Markets a annoncé une augmentation de 10 % du volume quotidien moyen en septembre par rapport à l'année précédente, pour un total de 2 900 MdsUSD.

Gilead Sciences a réglé son litige en matière de brevet avec Lupin, Cipla et Laurus Labs, reportant ainsi la concurrence des génériques pour le Biktarvy jusqu'en avril 2036.

Tesla a annoncé le lancement d'un nouveau véhicule le 7 octobre, alimentant les spéculations sur un modèle de véhicule électrique à moindre coût.

Blackstone et Lunate ont créé une plateforme de 5 MdsUSD pour investir dans des actifs logistiques dans la région du Conseil de coopération du Golfe.

Mosaic a finalisé la vente de son unité d'extraction de phosphate au Brésil pour 111 MUSD, et prévoit d'enregistrer un gain de 80 à 90 MUSD au quatrième trimestre.

Merck a lancé trois nouveaux essais de phase 2 pour son traitement expérimental tulisokibart dans le domaine des maladies inflammatoires, étendant ainsi ses tests à six pathologies.

Fifth Third Bancorp et Comerica ont convenu de fusionner dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 10,9 MdsUSD, créant ainsi la 9e plus grande banque américaine en termes d'actifs.

Ares Management a acquis une participation de 49% dans un portefeuille d'énergies renouvelables américain auprès d'EDP Renovaveis, évaluant les actifs à 2,9 MdsUSD.

Tesla Insurance risque des amendes et une suspension de licence en Californie pour mauvaise gestion des sinistres et violations des droits des consommateurs.

Le système de communication sur le champ de bataille de Palantir et Anduril pour l'armée américaine a été signalé comme présentant un risque élevé en raison d'importantes failles de sécurité, bien que les deux entreprises affirment que les problèmes ont été atténués.

Boeing prévoit d'augmenter la production du 737 Max à 42 avions par mois à partir d'octobre, avec pour objectif d'atteindre 53 avions par mois d'ici la fin 2026, sous réserve de l'approbation de la FAA.

TransDigm a finalisé l'acquisition de Simmonds Precision Products auprès de RTX Corporation, élargissant ainsi son portefeuille dans le domaine aérospatial.

Freeport-McMoRan a confirmé que cinq travailleurs précédemment portés disparus ont été retrouvés décédés à la suite d'une coulée de boue survenue en septembre dans sa mine indonésienne de Grasberg, qui reste fermée pour enquête.

Qualtrics va acquérir la société de technologie médicale Press Ganey dans le cadre d'une transaction de 6,75 MdsUSD afin de fusionner l'analyse par IA avec les services liés à l'expérience des patients.

Omnicom Group a signé un partenariat marketing avec Shamal Holding, basé à Dubaï, renforçant ainsi sa présence dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie au Moyen-Orient.

Hiscox a finalisé la première tranche de 137,5 MUSD de son programme de rachat d'actions de 275 MUSD, la deuxième tranche débutant immédiatement.

Recommandations des analystes :