Les futures sur le S&P 500 (-0,1%) et le Nasdaq 100 (+0,3%) augurent d'un début de séance hésitant à Wall Street, partagé entre les espoirs suscités par le sommet sino-américain à venir et les inquiétudes au sujet de l'inflation après la parution du PPI.

À l'occasion de la première visite d'un président américain en Chine depuis presque dix ans, Donald Trump va rencontrer Xi Jinping à Pékin à partir de jeudi, une rencontre qui pourrait les voir aborder les nombreux sujets de friction entre les deux puissances.



"Les thèmes abordés lors de la rencontre Trump-Xi Jinping incluront le commerce, Taïwan, le conflit avec l'Iran et l'intelligence artificielle", estimait en début de semaine César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.



"Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en octobre 2025 en vue de conclure une fragile trêve commerciale. Cette fois-ci, il s'agira de savoir s'ils se comportent en rivaux ou en partenaires", poursuivait le professionnel des marchés.



L'espoir de discussions fructueuses



Selon Société Générale, les États-Unis pourraient privilégier, à cette occasion, la recherche de relations stables avec la Chine, dans le contexte de guerre au Moyen-Orient et alors que les marges de manoeuvre de Washington vis-à-vis de Pékin semblent plus faibles.



"Depuis leur première guerre commerciale en 2018, les efforts de la Chine pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement et gagner en autonomie technologique semblent avoir progressivement réduit l'influence américaine", expliquait en effet la banque française.



L'attention pourrait se porter plus particulièrement sur la question iranienne, Invesco jugeant ainsi "possible qu'un accord entre les présidents (...) conduise la Chine à exercer une certaine pression sur l'Iran afin qu'il accepte certaines demandes américaines".



"Cela pourrait ouvrir la voie à une avancée dans les négociations et, à terme, à une reprise des flux commerciaux. Il s'agit toutefois d'une hypothèse encore très incertaine, que nous suivrons de près", indique le gestionnaire d'actifs.



Les prix producteurs tirés fortement à la hausse par l'énergie



Outre les développements de la réunion Trump/Xi, les investisseurs surveilleront avec attention, jeudi, les ventes au détail aux États-Unis, qui permettront de savoir si la récente envolée des prix de l'essence commence à affecter la consommation.



En attendant, la poussée des prix de l'énergie se retrouve clairement dans les prix à la production américains, qui viennent de ressortir en hausse annuelle de 6% pour le mois d'avril, en forte accélération par rapport à 4,3% en mars.



En rythme séquentiel, les prix producteurs aux États-Unis se sont accrus de 1,4% le mois dernier, soit leur plus forte hausse depuis mars 2022, bien au-dessus du consensus qui n'était que de 0,5%, sous l'effet principalement d'un bond de 7,8% des prix de l'énergie.



Les résultats de Cisco attendus ce soir



Si la semaine voit une certaine accalmie sur le front des publications d'entreprises, les investisseurs devraient se montrer attentifs à celle du géant des technologies de réseaux Cisco ce soir, avant celles de l'équipementier pour semiconducteurs Applied Materials le lendemain.



Pour l'heure, on notera que Wedbush a réaffirmé son opinion "surperformance" sur Oracle avec un objectif de cours relevé de 225 USD à 275 USD, sa confiance grandissant à la suite de ses analyses du positionnement stratégique de l'entreprise dans le paysage des infrastructures d'IA.