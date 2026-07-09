Wall Street partagée entre le conflit iranien et les technologiques

A l'approche de la mi-séance, les indices américains évoluent en ordre dispersé. Si le Dow Jones et le S&P 500 font preuve d'une certaine prudence, avec des performances respectives de +0,13 et +0,34%, le Nasdaq 100 affiche pour sa part un gain de 1,17%.

Ce grand écart signale principalement que les investisseurs se focalisent sur les valeurs technologiques et qu'ils délaissent les autres compartiments de la cote, qui eux, sont en plus affectés par le très net regain de tensions au Moyen-Orient.



Au cours de la nuit, les Etats-Unis ont annoncé avoir procédé à de nombreuses frappes au cours de la nuit, et en représailles, l'Iran a visé des alliés de Washington.



Cette reprise des hostilités inquiète les marchés, notamment car le trafic dans le détroit d'Ormuz va en pâtir, principalement avec les menaces de Donald Trump de réactiver son blocus maritime. Les cours de l'or noir ont nettement progressé au cours des derniers jours et devraient entraîner une hausse des prix de l'énergie qui aura fatalement des conséquences sur l'inflation et donc sur la politique monétaire des grandes banques centrales.



Actuellement les prix de l'or noir sont en baisse, à New York, le baril cède 2,30%, à 72,75 USD, et à Londres, le Brent de la mer du Nord abandonne 2,04%, à 77,51 USD.



Au niveau de la macro-économie, les investisseurs n'ont eu que deux statistiques américaines à surveiller. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont augmenté de 215 000 unités, contre des attentes à 218 000 et un précédent à 217 000 (donnée révisée à la hausse de 215 000). En parallèle, les ventes de logements existants se sont affaissées de 2,4%, alors qu'elles étaient espérées en hausse de 0,7%.



Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie européenne (-0,11%) et s'échange contre 0,8746 EUR.



SanDisk grimpe de 7,28%, à 1 850 USD, à Wall Street, profitant de propos favorables de Wedbush, qui a réaffirmé son opinion "surperformance" et porté son objectif de cours de 1 200 à 2 000 USD, en amont de la publication des résultats du fournisseur de mémoires flash pour son quatrième trimestre 2025-2026.



Micron Technology a annoncé son intention d'investir jusqu'à 3 MdsUSD pour renforcer l'écosystème américain de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et "permettre l'empreinte critique nécessaire à l'innovation technologique future".



Johnson & Johnson cède 0,80%, malgré une note positive de Goldman Sachs, qui a maintenu sa recommandation à acheter, et sa cible de cours à 275 USD. La banque américaine se montre également particulièrement optimiste pour l'Icotyde, le nouveau traitement de J&J.



Levi Strauss & Co. a fait état hier soir d'un bénéfice net meilleur que prévu au titre de son deuxième trimestre fiscal mais les prévisions fournies par le fabricant de jeans pour son troisième trimestre ont déçu les investisseurs.