Wall Street partagée, la tech tient tête au retour de l'inflation

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé mercredi, partagés entre une accélération plus forte que prévu des prix à la production et la poursuite du rallye des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Le S&P 500 a gagné 0,58% à 7444,2 points et le Nasdaq 100 a progressé de 1,04% à 29 367,0 points, tandis que le Dow Jones s'est maintenu proche de l'équilibre (-0,14% à 49 693,2 points).

La séance a d'abord été marquée par le retour des inquiétudes inflationnistes, après la publication d'un indice des prix à la production nettement supérieur aux attentes. Le Producer Price Index (PPI), qui mesure les prix reçus par les producteurs américains, a progressé de 1,4% en avril et de 6,0% sur un an, sa plus forte hausse depuis mars 2022.



Cette statistique a ravivé l'idée que la Réserve fédérale pourrait devoir resserrer sa politique monétaire, d'autant que le Sénat a confirmé Kevin Warsh à la présidence de la Fed pour un mandat de quatre ans, ainsi qu'à un siège de gouverneur au sein du Conseil de la Fed pour un mandat de 14 ans à compter de jeudi 14 mai.



Ce signal inflationniste a pesé sur les segments les plus sensibles aux taux, tandis que les rendements obligataires se sont tendus. Les services aux collectivités ont reculé de 1,2%, les financières ont reculé de 1,1% et l'immobilier de 0,8%. La séance est donc restée contrastée sous la surface, avec une baisse de cinq des onze secteurs du S&P 500 malgré la résistance des indices.



La bonne tenue des grands indices s'est appuyée sur la vigueur persistante du compartiment technologique. Nvidia a progressé d'environ 2,3%, alors que son directeur général Jensen Huang a rejoint plusieurs dirigeants technologiques et la délégation américaine dans le cadre du sommet avec la Chine. Les grands hyperscalers ont aussi profité de l'annonce par SoftBank de gains importants sur sa participation non cotée dans OpenAI, ce qui a ravivé l'optimisme autour de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle.



Parmi les grandes capitalisations, Alphabet a gagné 4%, soutenant les services de communication, tandis que Tesla a progressé de près de 3% après l'annonce d'un investissement d'environ 250 millions de dollars destiné à augmenter la production de cellules de batteries dans son usine allemande, avec un objectif de capacité annuelle de 18 GWh. Ford a également bondi de près de 13% après une note positive de Morgan Stanley, qui a mis en avant le potentiel de son activité de stockage d'énergie.



Plusieurs valeurs plus petites liées aux infrastructures technologiques ont aussi animé la cote. Coherent a progressé après un relèvement d'objectif de cours par Bank of America, Akamai a gagné du terrain après un relèvement de recommandation à l'achat lié à un contrat cloud de 1,8 MdUSD et à son repositionnement vers les infrastructures IA, tandis que Corning a profité d'un regain d'intérêt pour les bénéficiaires indirects des dépenses de centres de données.



L'attention se tourne désormais vers la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, attendue d'ici la fin de semaine, qui pourrait déboucher sur des avancées commerciales et géopolitiques, notamment sur le dossier iranien et la situation autour du détroit d'Ormuz, avant les résultats très attendus de Nvidia et Broadcom la semaine prochaine