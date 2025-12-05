Wall Street : pas de positions tranchées en attendant le PCE, malgré les M&A

Wall Street est attendue en territoire positif vendredi matin, l'annonce de la méga-fusion entre Netflix et Warner Bros. n'ayant pas réussi à réchauffer un climat de marché qui reste frileux avant la parution de nouveaux chiffres sur l'inflation.



Environ 30 minutes avant le coup d'envoi des échanges, les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture en léger repli, sur des reculs allant de 0,1% pour le S&P 500 et le Nasdaq 100 à 0,2% pour le Nasdaq.



Une certaine prudence règne en attendant la publication, prévue une demi-heure après l'ouverture, des chiffres mensuels des dépenses et des revenus des ménages américains, qui incluront l'indice d'inflation PCE de base, le plus surveillé par la Fed.



Les analystes attendent une hausse de 2,9% de l'indice PCE "core" sur un an en septembre, exactement comme au mois d'août.



Petit soutien aux actions, l'actualité s'avère particulièrement nourrie sur le front des fusions-acquisitions (M&A) avec l'officialisation du rachat par Netflix de Warner Bros., le propriétaire de la franchise Harry Potter et du service de streaming HBO Max, qui diffuse notamment "Game of Thrones" et "Les Sopranos", pour un montant de 72 milliards de dollars en numéraire et en titres.



Sur le marché de l'obligataire, les rendements américains se tendent avant les chiffres de l'inflation PCE, le taux des Treasuries à dix ans repassant au-dessus de 4,11%, tandis que le dollar s'affaiblit. Le billet vert perd 0,1% face à l'euro, qui en profite pour repasser au-delà de la barre de 1,1650.



Les cours du pétrole se tassent eux aussi, mais sont en passe de signer une hausse hebdomadaire pour la deuxième semaine consécutive alors que les perspectives de baisses de taux de la Fed pèsent sur le dollar, rendant l'or noir plus accessible.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède ainsi 0,2% à 59,5 dollars.



L'or poursuit quant à lui son redressement, l'incertitude sur l'économie et les inquiétudes géopolitiques poussant toujours les investisseurs à se réfugier vers le métal jaune, ce qui porte le contrat échéance février à 4 266,3 dollars l'once.

