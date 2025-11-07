Wall Street : pas de rebond en vue, les inquiétudes demeurent

Wall Street devrait poursuivre son mouvement de repli vendredi matin, les investisseurs ne semblant toujours pas disposés à se lancer dans des rachats à bon compte après les forts dégagements des derniers jours, ce qui montre que les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions américaines sont encore loin d'être oubliées.



A ce stade de la matinée, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent un repli compris entre 0,3% et 0,6% dans les premiers échanges,



Après une semaine de sueurs froides, les intervenants auraient dû attendre avec fébrilité les chiffres de l'emploi qui devaient paraître aujourd'hui, mais ceux-ci ont été reportés sine die en raison de la fermeture des administrations fédérales, le 'shutdown', qui entre aujourd'hui dans son 38ème jour, soit cinq semaines et demi, du jamais vu dans l'histoire du pays.



Alors que l'absence d'indicateurs économiques de premier plan paraissait jusqu'ici profiter aux marchés boursiers, qui pouvaient ainsi se focaliser sur les bons résultats d'entreprise, l'absence de données officielles permettant d'évaluer l'état de la conjoncture semble désormais alimenter une certaine nervosité chez les opérateurs.



Plusieurs statistiques publiées cette semaine par des organisations privées ont ravivé les craintes sur la santé du marché du travail, à commencer par l'enquête Challenger qui a montré hier un rythme de licenciements inédit depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis.



Dans ce contexte, les investisseur auraient pu espérer se tourner vers la perspective d'un soutien de la Fed, mais le désert statistique actuel conduit certains responsables de la banque centrale américaine à plaider en faveur d'une pause en attendant de disposer de davantage de données sur l'inflation.



Résultat, les traders n'estiment plus qu'à 68,4% la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base à la prochaine réunion monétaire des 9 et 10 décembre, contre 82% il y a un mois, selon l'outil FedWatch de la Fed.



Pour ce qui concerne les interrogations entourant les multiples de valorisation excessives des spécialistes de l'IA, il faudra sans doute attendre le 19 novembre et la publication des résultats trimestriels de Nvidia afin que les investisseurs se rassurent totalement sur les perspectives du secteur.



En attendant, la fébrilité des investisseurs laisse prévoir la poursuite d'une volatilité élevée après une semaine en dents de scie, qui contraste avec la récente séquence haussière qui avait vu les marchés d'actions américains aligner trois semaines de hausse d'affilée et atteindre de nouveaux records la semaine passée.



L'indice VIX du CBOE, baromètre de l'aversion au risque, se tend ce matin de 5% pour revenir au-dessus du seuil critique des 20 points.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans, revient au-delà de 4,10%, ce qui montre que la prudence des investisseurs n'épargne aucune classe d'actifs.



Le dollar marque une pause face au yen, mais repart à la baisse face à l'euro après avoir bénéficié d'une fuite vers la qualité motivée par les craintes sur les valorisations boursières.



Du coup, l'euro, qui avait touché hier un plus bas de trois mois à 1,1470, remonte vers 1,1575.



L'or, valeur refuge par excellence, est plutôt recherchée, mais ne bénéficie pas d'un fort mouvement acheteur, puisque le future américains sur le métal précieux ne prend actuellement que 0,4% à 4006 dollars l'once.

