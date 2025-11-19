Wall Street : pas de véritable direction à l'approche des résultats de Nvidia

Wall Street peine à trouver une direction mercredi matin à l'issue d'un début de séance heurté mais sans grand relief, dans un contexte qui reste tendu à l'approche des résultats trimestriels très attendus du géant de l'IA Nvidia.



A environ 11h30 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,3% à 45 967,5 points, le S&P 500 reprend 0,3% à 6 636 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,5% à 22 557,2 points.



Les marchés devraient évoluer sans véritable tendance jusqu'à la parution, ce soir après la clôture, des derniers comptes trimestriels du fabricant de puces dédiées à l'IA, qui pourraient bien déterminer le sort du 'rally' boursier qui a porté les indices au cours des sept derniers mois.



Cet attentisme est d'ampleur mondiale, en témoignent le repli de 0,1% de l'indice allemand DAX et la progression de 0,1% de l'Euro STOXX 50.



'On pourra entendre une mouche voler ce soir lorsque Nvidia dévoilera ses comptes, qui seront suivis par l'ensemble des marchés mondiaux', commente un trader.



'Je m'attend pour ma part à des résultats solides, grâce au succès de l'architecture Blackwell, mais il faudra aussi relativiser ses performances en raison des restrictions imposées par la Maison Blanche sur ses exportations à destination de la Chine', ajoute le professionnel.



Après avoir chuté de plus de 12% depuis la fin octobre, l'action Nvidia se reprend néanmoins de près de 2% aujourd'hui, signe que quelques acheteurs anticipent de bonnes nouvelles ce soir.



Les cambistes ne sont pas beaucoup plus aventureux que leurs confrères boursiers, le dollar se contentant de grappiller autour de 0,4% face à l'euro, qui enfonce cependant le seuil de 1,1540.



L'attente des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui tomberont ce soir, ainsi que du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre, qui paraîtra demain, explique pourquoi le marché des changes choisit la voie de la circonspection, tout comme le compartiment obligataire d'ailleurs, avec un rendement des Treasuries à dix stable autour de 4,11%.



Les cours du pétrole connaissent davantage de remous, comme l'illustre la chute de 2,4% à 59,2 dollars du WTI bien que les stocks hebdomadaires de brut soient ressortis ce matin en baisse de 3,4 millions de barils, ce qui montre bien que les inquiétudes relatives à une offre excédentaire sont toujours bien présentes.