Bien que la baisse de l'action Nvidia traduise une réaction mitigée du marché face à la publication du groupe, la progression du Nasdaq et des autres valeurs de semi-conducteurs montre un marché américain rassuré quant au potentiel encore présent dans le secteur.

Alors que les résultats de Nvidia n’ont pas totalement convaincu, le S&P 500 continue d’établir de nouveaux records et franchit pour la première fois la barre symbolique des 6 500 points. L’indice clôture à 6 501,8 points, en hausse de 0,32%. Le Dow Jones avance de 0,16% à 45 636,9 points, tandis que le Nasdaq profite d’un regain de confiance dans les semi-conducteurs pour progresser de 0,58% à 23 703,4 points.

Du côté de Nvidia, le titre a cédé 1% malgré une publication solide. Deux points ont déçu les investisseurs : des revenus de centres de données légèrement en dessous de certaines estimations et des prévisions strictement conformes au consensus. Et cela ne suffit plus pour un marché devenu extrêmement exigeant, même lorsqu’il est question d’un chiffre d’affaires de 54 milliards de dollars sur un seul trimestre.

Ce qu’il faut retenir, c’est que malgré la baisse de Nvidia, les doutes sur les valeurs technologiques, et en particulier sur les semi-conducteurs, semblent s’être dissipés. La preuve avec les hausses notables de Micron (+3%), Broadcom (+2%) et AMD (+1%).

En parallèle, la croissance américaine a surpris positivement avec un PIB en hausse de 3,3% au deuxième trimestre, contre une première estimation de 3% et un consensus de 3,1%. Les investisseurs attendent toutefois avec prudence le rapport sur l’inflation de vendredi, anticipant une progression mensuelle de 0,2% de l’indice PCE en juillet.

Côté entreprises, Dell a publié des résultats supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires de 29,78 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,32 dollars. Mais l’action a perdu plus de 3% en raison de prévisions jugées décevantes pour le trimestre en cours, notamment un BPA attendu à 2,45 dollars contre 2,55 dollars anticipés. Le groupe a cependant relevé ses perspectives annuelles de chiffre d’affaires, porté par la forte croissance de son activité serveurs et solutions réseau, dopée par la demande en intelligence artificielle.