La Réserve fédérale américaine se trouve une nouvelle fois dans une situation délicate : si elle réduit les taux trop lentement, l'économie risque de stagner, mais si elle agit trop rapidement, l'inflation pourrait repartir à la hausse. Cette semaine, cet équilibre fragile semble encore plus précaire. Tous les regards étaient tournés vers la publication, ce matin, de l'indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed. Le résultat ? Aucune surprise, mais beaucoup d'anticipation quant à la suite des événements.

Les droits de douane, longtemps relégués au rang d'irritants temporaires, commencent à imprégner les chaînes d'approvisionnement. Vendredi, une modification apparemment technique (la fin de l'exemption de taxe sur les colis importés de moins de 800 dollars) menace d'alourdir le prix des biens du quotidien. Les petites entreprises et les consommateurs seront les premiers touchés, mais, comme souvent, la facture finira par se diffuser à l'ensemble de l'économie.

Les statistiques économiques de juillet, publiées à 8h30 heure de New York (14h30 ici), ont offert à la Fed une dose de réassurance prudente, mais pas de soulagement. Les dépenses personnelles ont progressé de 0,5% sur un mois, exactement comme prévu, confirmant la résilience du consommateur américain malgré des coûts d'emprunt élevés. Dans le même temps, l'indice PCE "core", jauge privilégiée de la Fed qui exclut la nourriture et l'énergie, a également été conforme aux attentes, en hausse de 0,3% sur un mois et de 2,9% sur un an. Ces chiffres dessinent un équilibre précaire : les ménages continuent de dépenser, mais l'inflation ne s'emballe pas au-delà de la zone de confort des décideurs. Ce contexte permet à Jerome Powell et ses collègues de maintenir leur cap, mais souligne aussi le risque d'une croissance trop vigoureuse pour espérer ramener rapidement l'inflation vers l'objectif de 2%.

C'est dans ce climat que les contrats à terme de Wall Street ont reculé vendredi matin. Dow, S&P 500 et Nasdaq évoluaient en baisse, reflétant une nervosité davantage liée à l'orientation de la politique monétaire qu'aux résultats trimestriels. Malgré un rallye estival qui a porté le S&P 500 et le Nasdaq à des records, les investisseurs hésitent à parier sur la poursuite de la hausse sans signal plus clair de la Fed.

Cette prudence est compréhensible. À Jackson Hole, Jerome Powell a adopté un ton interprété comme accommodant. Il a reconnu un affaiblissement du marché du travail, signe que des baisses de taux pourraient être proches. Les marchés à terme anticipent déjà à 84% une réduction dès septembre. Christopher Waller, gouverneur de la Fed et prétendant déclaré à la présidence, va plus loin : il plaide ouvertement pour un début d'assouplissement dès le mois prochain.

Mais la mission de la Fed n'est pas de rassurer Wall Street. Elle doit guider l'économie tout en préservant son indépendance institutionnelle, tâche compliquée par les pressions politiques. La tentative de Donald Trump de limoger la gouverneure Lisa Cook a désormais pris la voie judiciaire, avec une audience prévue aujourd'hui.

Les entreprises américaines, elles, esquissent déjà le visage d'une économie plus volatile. Caterpillar a averti d'une hausse des coûts liés aux droits de douane. Dell et Marvell, fournisseurs autrefois sûrs du cycle technologique, ont vu leurs titres chuter après des prévisions décevantes. Nvidia, dont l'action incarne l'essor de l'intelligence artificielle, a vacillé face à des signaux de faiblesse en Chine, même si ses projections optimistes pour les infrastructures d'IA ont apaisé certaines inquiétudes. Ailleurs, Pepsico a renforcé sa participation dans Celsius Holdings, confirmant son pari sur les boissons énergétiques.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,017

: 98,017 Or: 3 413 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,79 USD (WTI) 64,41 USD

BRENT : 67,79 USD (WTI) 64,41 USD États-Unis 10 ans: 4,23%

10 ans: 4,23% BITCOIN: 110 775 USD

Actualités des entreprises :

BYD a annoncé une baisse de 29,9% de son bénéfice au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, sa première baisse en plus de trois ans, alors que les guerres des prix et un déficit de fonds de roulement ont pesé sur les marges et semé le doute quant à la réalisation de son objectif de vente pour 2025.

Les actions de Caterpillar ont connu une baisse après que la société ait revu à la hausse son estimation des coûts liés aux droits de douane pour 2025, à 1,8 MdUSD, soulignant la pression exercée par la politique commerciale américaine et le pouvoir de fixation des prix limité pour compenser les coûts.

Dell a chuté de 7%, la hausse des coûts et la pression concurrentielle dans le domaine des serveurs IA ayant éclipsé les prévisions de revenus annuels en hausse, malgré la forte demande de clients tels que xAI et CoreWeave.

Celsius va acquérir Rockstar Energy auprès de Pepsico pour ses activités aux États-Unis et au Canada dans le cadre d'un partenariat élargi, Pepsico augmentant sa participation dans Celsius à 11% grâce à un accord de 585 millions de dollars.

Reliance introduira Jio Platforms en bourse d'ici mi-2026 et lancera une coentreprise dans le domaine de l'IA avec Meta, tandis que Google ouvrira une région cloud dédiée pour soutenir l'expansion de Reliance dans le domaine de l'IA.

DuPont a accepté de vendre ses activités aramides Kevlar et Nomex à Arclin pour 1,8 MdUSD afin de rationaliser ses opérations avant la séparation prévue de sa division électronique.

Alibaba n'a pas atteint ses estimations de chiffre d'affaires, la faiblesse de la demande des consommateurs et les guerres de prix dans le commerce électronique ayant compensé la hausse de 26% du chiffre d'affaires du cloud, avec une pression supplémentaire due à l'augmentation des investissements dans la livraison de repas.

Marvell Technology a chuté de 15% après avoir annoncé des revenus stables pour le troisième trimestre dans le domaine des centres de données, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la croissance de son activité de puces IA dans un contexte de ralentissement de la demande de la part de clients cloud tels que Microsoft.

Ant Group, détenue en partie par Alibaba, a enregistré une chute de 60% de ses bénéfices au premier trimestre, invoquant les coûts d'investissement technologique et la baisse de la valeur de certaines participations.

Ford procède au rappel de plus de 105 000 Mustang aux États-Unis en raison d'un défaut d'éclairage causé par une infiltration d'eau due à des panneaux mal scellés.

Caterpillar Inc a révisé son estimation des coûts tarifaires à 1,8 MdUSD, ce qui aura un impact sur les marges bénéficiaires du troisième trimestre 2025.

Intel, en négociation avec le gouvernement américain, a reçu 5,7 MdsUSD de subventions au titre du CHIPS Act.

Nike va licencier 1% de son personnel administratif afin de recentrer ses activités.

