Wall Street pénalisée par les semi-conducteurs en fin de semaine

Les marchés américains ont terminé la séance de vendredi en nette baisse, plombés par le recul des valeurs liées aux semi-conducteurs. Le lancement de la saison des résultats n'a pas suffi à soutenir le marché, alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé dans le rouge vendredi, entraînés par la faiblesse du secteur des semi-conducteurs. Le S&P 500 a cédé 1,01% à 7 457,6 points, le Dow Jones a reculé de 0,77% à 52 146,4 points et le Nasdaq 100 a perdu 1,49% pour terminer à 28 592,6 points.



Cette semaine, marquée par le coup d'envoi de la saison des publications trimestrielles, a surtout été dominée par la correction des valeurs technologiques. L'indice SOXX, qui regroupe les principales entreprises du secteur des semi-conducteurs, a ainsi abandonné plus de 10% sur la semaine.



Selon Reuters, plusieurs investisseurs spécialisés dans l'intelligence artificielle commencent à anticiper un ralentissement du cycle d'investissements, estimé à près de 1 000 milliards de dollars. Plusieurs gérants actifs auraient déjà réduit leur exposition au secteur, craignant un essoufflement de la dynamique qui soutient les valeurs technologiques depuis plusieurs trimestres.



Parmi les principales variations de la séance, Netflix a chuté de 7,26% après avoir publié des perspectives jugées décevantes, alimentant les doutes sur sa capacité à maintenir son rythme de croissance.



Uber Technologies a reculé de 2,11% après avoir annoncé le rachat de l'allemand Delivery Hero dans une opération valorisée à près de 15 milliards de dollars.



Intuitive Surgical a, de son côté, plongé de 14,15% après avoir maintenu ses prévisions de croissance pour son système da Vinci tout en avertissant que les évolutions du régime Obamacare pourraient retarder la prise en charge des patients.



Sur le plan macroéconomique, le moral des consommateurs américains a atteint en juillet son plus haut niveau depuis cinq mois. En revanche, les mises en chantier de logements individuels et les permis de construire ont reculé, tandis que la production industrielle n'a progressé que de 0,1%, illustrant une activité économique qui demeure contrastée.