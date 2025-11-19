Wall Street : perd jusqu'à -1,5%, reste lourd à la veille publication Nvidia

Wall Street évite la correctionnelle : quelques rachats à bon compte se sont matérialisés durant l'après-midi, réduisant à un moment les pertes de 2/3, et le S&P revenait presque à l'équilibre.

Mais les flux vendeurs ne se sont jamais taris sur les géants de la 'tech' (les '7 fantastiques' +Nvidia, Broadcom, Oracle, donc le 'top-10) qui ont constamment affiché une perte collective supérieure à -2%.

Au final, Le Nasdaq-100 a fini en baisse de 1,2 %, juste au-dessus des 24.500Pts, le S&P 500 lâche 0,8% à 6 617 (plus faible niveau de clôture depuis le 10 octobre, il a enfoncé en séance les 6.600) et le Dow Jones cède 1,1 % à 46 090, après s'être enfoncé jusque vers 45.913Pts, sa plus faible marque depuis le 16 octobre... soit 1 mois de hausse effacée.

Les investisseurs se montrent nerveux à la veille de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia, qui donneront sans doute aux marchés la direction à suivre pour les séances et les semaines à venir.

Le Nasdaq-100 chute dans le sillage des géants du 'cloud' (Microsoft chute de -2,6%, Amazon de -4,4%) ainsi que des géants de semiconducteurs avec Nvidia -2%, ARM -3%, AMD -5%, Micron -5,6%, Marvell -5,7%, Western Digital -5,9%... et l'indice SOXX lâche -2,3%, effaçant tous ses gains depuis le 1er ou le 16 octobre



Déjà hier, Wall Street s'était enfoncée dans le rouge, avec un Dow Jones qui perdait 1,2% et qui double la mise : sur le fil du rasoir ce soir, il validerait à son tour un signal graphique baissier sous 46.000 (son canal haussier est désormais menacé... mais sur le 'S&P' et le Nasdaq, le mal est déjà fait).



Après une séquence haussière qui s'est prolongée quasiment sans discontinuer pendant six mois, les marchés d'actions américains ont connu quelques couacs dernièrement, et les investisseurs attendent une partition parfaite de la part de Nvidia, demain, faute de quoi une nouvelle vague de déprime pourrait survenir.



Sachant que les indices new-yorkais sont désormais jugés richement valorisés, il va falloir que le géant de l'intelligence artificielle (IA) continue de surprendre tant au niveau de ses ventes que de ses perspectives, afin de soutenir les gains spectaculaires accumulés depuis le mois d'avril.



L'optimisme qui accompagnait le développement de l'IA s'est fragilisé récemment, et le terme de 'bulle', même s'il est souvent accompagné d'un point d'interrogation, fait de plus en plus souvent la une de la presse financière, avec comme comparaison naturelle la bulle de l'Internet qui avait fini par exploser au début des années 2000.



D'un point de vue plus 'fondamental', la reprise de la parution des indicateurs économiques au cours des jours qui viennent constituera un autre vrai test sur les marchés, afin d'évaluer la vigueur de la croissance en cette fin d'année.



Sur ce front, les investisseurs scruteront avec attention ce mercredi le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre, qui aurait dû être rendu public le 3 octobre dernier.



Cette séance a été marquée par la publication de statistiques outre-Atlantique avec les commandes à l'industrie : elle ont augmenté de +1,4% et atteint 612 Mds$ en août (contre 603,6 en juillet), une hausse conforme au consensus de +1,5%.

Pas de signe flagrant de dégradation de l'activité manufacturière, donc cela ne va pas dans le sens d'un rebond des anticipations de 3ème baisse de taux par la FED.

Les investisseurs scruteront avec attention ce mercredi la publication du NFP (rapport sur l'emploi) pour le mois de septembre, qui aurait dû être rendu public le 3 octobre dernier.

Cela restera toutefois un indicateur retardé et la situation présente sera mieux reflétée par le rapport 'JOLTS' et le recensement des licenciements et départs volontaires.

