Wall Street : pertes initiales quasi-effacées, les techs repartent timidement de l'avant

Après une ouverture difficile, Wall Street est parvenue à contenir une grande partie de ses pertes vendredi dans le courant de la matinée, la volonté de réaliser de bonnes affaires après l'accès de faiblesse des derniers jours favorisant un retour sur les valeurs les plus éprouvées, technologiques en tête.



Aux alentours de 11h10 (heure de New York), le Dow Jones recule encore de 0,7% à 47.088,7 points, mais le S&P 500 limite son repli à 0,1% à 6728,8 points, tandis que le Nasdaq repasse dans le vert en s'adjugeant 0,2% à 22.915,3 points.



Les grands indices avaient lourdement chuté hier, déstabilisés par la crainte de voir la Réserve fédérale renoncer à une nouvelle baisse de taux en décembre en raison du flou entourant l'évolution de l'inflation et de l'emploi pour cause d'absence de données officielles après quasiment six semaines de fermeture des administrations fédérales.



'En l'absence de statistiques indéniables confirmant la poursuite de la dégradation du marché du travail, ce sont les gouverneurs les plus 'hawkish' qui se montrent les plus vocaux en soulignant la persistance des pressions inflationnistes et leur inconfort à réduire une nouvelle fois les taux directeurs', soulignent les équipes d'Edmond de Rothschild Asset Management.



Si les craintes d'un assouplissement monétaire moins marqué qu'attendu n'ont pas disparu, les investisseurs ont commencé à se lancer dans quelques rachats opportunistes sur les valeurs de la 'tech' qui avaient été massacrées dernièrement, y voyant des opportunités intéressantes.



Les marchés semblent vouloir profiter de cette petite fenêtre pour réaliser des achats à bon compte avant la publication la semaine prochaine des résultats trimestriels de Nvidia.



Si l'ensemble du secteur bénéficie de ce timide rebond, avec un gain moyen de l'ordre de 0,8%, ce sont les géants comme Nvidia, Microsoft ou Apple qui sont les plus recherchées.



La majorité des 11 grands indices sectoriels S&P progressent, emmenés par les technologiques (+0,8%) et l'énergie (+0,4%) tandis que la finance (-0,5%) et les matières premières (-0,5%) figurent en queue de peloton.



La tendance positive reste cependant fragile, comme en attestent les scores atones enregistrés sur l'ensemble de la semaine, le Dow, le S&P et le Nasdaq s'acheminant à ce stade vers des gains hebdomadaires minimes compris entre 0,1% et 0,2%.



Le modeste regain d'appétit pour le risque, en favorisant un retour mesuré des investisseurs vers les actions, se traduit par une remontée des rendements des emprunts d'Etat américains.



Celui des Treasuries à dix reprend plus d'un point de base au-delà de 4,12% alors qu'il était tombé autour de 4,05% jeudi.



Dans le sillage des marchés d'actions, les cours du pétrole amorcent eux aussi un rebond sur le NYMEX, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui reprend 2,5% à 60,2 dollars le baril.

