Wall Street : peu de changements à la veille du rapport PCE sur l'inflation

La Bourse de New York recule dans de faibles variations jeudi, les investisseurs préférant se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille de chiffres de l'inflation qui devraient aider à mieux évaluer la future trajectoire des taux de la Réserve fédérale.



Vers 11h15, l'indice Dow Jones parvient à se rapprocher de son point d'équilibre, à 47 892,5 points, mais le S&P 500, plus large, recule encore de 0,1% à 6 844,8 points tout comme le Nasdaq Composite qui cède 0,1% à 23 434.5 points.



Les marchés évoluent sur un mode attentiste alors que la statistique des prix PCE, un indicateur clé en vue d'anticiper le calendrier des prochaines mesures d'assouplissement monétaire de la Fed, sera publiée demain avant l'ouverture de Wall Street.



La tendance est restée bien orientée ces derniers temps, grâce notamment à une série d'indicateurs ni trop bons, ni trop mauvais qui sont venus confirmer le scénario d'un "atterrissage en douceur" de la croissance privilégié par les investisseurs, car synonyme d'une poursuite des mesures de soutien de la Fed.



Les statistiques publiées aujourd'hui ont confirmé ce tableau mitigé de l'activité: les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé la semaine dernière aux Etats-Unis, mais une enquête des consultants de Challenger, Gray & Christmas a montré que le nombre prévu de licenciements par les sociétés avait atteint un plus haut depuis 2022 au mois de novembre.



L'optimisme des marchés quant à une nouvelle baisse du coût du crédit le mois prochain s'en est cependant trouvé quelque peu atténué, même s'il reste intact comme en témoigne le baromètre FedWatch du CME Group, qui reflète encore une probabilité de 87% pour une telle inflexion sur les taux contre 90% hier.



Il faudra cependant attendre demain et les chiffres du PCE, toujours très surveillés par les marchés, pour y voir plus clair.



La Réserve fédérale étant particulièrement attentive à ces données, une bonne surprise confirmerait non seulement l'hypothèse d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent le mois prochain, mais laisserait aussi la porte ouverte à de nouvelles baisses de taux en 2026.



Suite à son relèvement d'objectifs annuels, lié à la bonne santé de ses activités dans l'IA agentique, Salesforce s'adjuge autour de 2,7% et signe la plus forte hausse du Dow, mais accuse encore un repli de l'ordre de 28% depuis le début de l'année.



Meta gagne près de 4% après que Mark Zuckerberg, son directeur général, a fait savoir qu'il envisageait de réduire de manière "significative" les ressources allouées à la construction du "métaverse", selon Bloomberg.



Sur le marché obligataire, la séance est marquée par une remontée des rendements souverains: celui des bons du Trésor à dix ans se tendant à 4,10% en amont de la parution du PCE.



Le dollar évolue peu face à l'euro, qui continue d'osciller comme la veille autour de 1,1655 contre le billet vert.



Le pétrole repart quant à lui à la hausse, les incertitudes géopolitiques et les attentes d'une baisse des taux de la Fed l'emportant pour l'instant sur la hausse des stocks américains et la perspective d'une offre excédentaire à moyen terme. Le baril de brut léger texan (WTI) se raffermit actuellement de 1,1% à 59,6 dollars.

