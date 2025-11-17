Wall Street : peu de prises de positions avant la semaine de tous les dangers

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, les investisseurs optant pour la prudence à l'entame d'une semaine qui s'annonce chargée, tout autant sur le front des indicateurs économiques qu'au niveau des publications d'entreprises.







Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant des initiatives figées en tout début de séance.



La séance du jour devrait rester relativement calme grâce à un agenda allégé aussi bien en micro-économie qu'en macro-économie, avant le déluge de statistiques qui s'annonce dans les prochains jours du fait de la réouverture des administrations fédérales après plus de six semaines de 'shutdown'.



En raison du redémarrage des services publics, les séances et les semaines à venir risquent d'être agitées du côté de la macroéconomie, avec entre autres quelques chiffres de poids comme le rapport sur l'emploi au titre du mois de septembre, qui paraîtra finalement jeudi.



Au vu de la tonalité mois accommodante des récentes déclarations tenues par plusieurs hauts responsables de la Réserve fédérale, les intervenants espèrent que cette série d'indicateurs économiques s'avérera médiocres, et donc susceptibles de confirmer le scénario d'une nouvelle baisse de taux de la part de la Fed.



Wall Street avait bien monté ces derniers mois sur des anticipations de baisse des taux, mais les indices ont plafonné la semaine dernière lorsque ces attentes se sont trouvées déçues.



De fait, la probabilité d'une réduction des taux à l'occasion de la réunion de politique monétaire de la Fed des 9 et 10 décembre est tombée à 43% au lieu des 93% de la mi-octobre, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Toute éventualité d'une poursuite de l'assouplissement monétaire constituerait donc un soulagement bienvenu.



Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, programmé mercredi, fournira par ailleurs quelques éléments intéressants concernant la réflexion en cours au sein du comité stratégique de la banque centrale américaine.



Publié ce matin, l'indice 'Empire State' mesurant l'activité manufacturière dans l'Etat de New York a augmenté à un rythme soutenu en novembre, pour ressortir en augmentation de huit points à 18,7, sa quatrième lecture positive au cours des cinq derniers mois.



L'approche de la publication très attendue de Nvidia, prévue mercredi soir, incite également à la prudence.



Les attentes sont particulièrement élevées pour le concepteur de puces dédiées à l'IA, qui a l'habitude de surpasser les prévisions et de revoir systématiquement ses objectifs à la hausse lors de l'annonce de ses résultats.



Au vu de la forte demande qui entoure ses systèmes d'IA générative, le géant californien devrait encore une fois présenter un chiffre d'affaires supérieur de deux à trois milliards de dollars aux prévisions du consensus, mais les analystes s'attendent surtout à ce que ses perspectives laissent entrevoir une accélération de son hyper-croissance.



D'après Dan Ives, l'un des analystes les plus optimistes concernant la valeur, il faut s'attendre à de 'bonnes nouvelles'.



'Nous pensons que les résultats de Nvidia vont permettre de valider encore une fois le principe d'une véritable révolution autour de l'IA et qu'ils constitueront un catalyseur positif pour les valeurs technologiques', assure-t-il.



Après une hausse de 41% de son titre ces six derniers mois et une valorisation qui dépasse aujourd'hui 4.600 milliards de dollars, la première capitalisation boursière mondiale ne semble guère avoir le droit à l'erreur.



L'action perdait 1,7% en cotations avant-Bourse.



La publication de Nvidia ne sera pas la seule à retenir l'attention des investisseurs cette semaine, puisque les performances trimestrielles des grands distributeurs Walmart, Home Depot et Target permettront d'évaluer la santé de la consommation des ménages américains, un moteur essentiel de la croissance du pays.



