Le marché américain n'avait d'yeux que pour Nvidia lors de cette séance, ce qui n'a pas empêché le S&P 500 de signer un nouveau record à la clôture.

Dans une journée vécue comme une simple attente avant le verdict, le S&P 500 progresse de 0,24% pour terminer à 6 481,4 points, un nouveau sommet historique. Le Dow Jones avance de 0,32% à 45 565,2 points et le Nasdaq 100 gagne 0,17% pour clôturer à 23 565,8 points. Une progression mesurée, avec pour seul horizon la publication des résultats de Nvidia.

Avant cette échéance, les entreprises ayant publié la veille se sont distinguées. MongoDB s’est envolé de près de 38% après avoir largement battu les attentes de Wall Street, tandis qu’Okta a gagné près de 2% grâce à des prévisions annuelles supérieures au consensus. Dans les deux cas, la demande liée à l’intelligence artificielle a été mise en avant comme facteur clé de performance.

La soirée s’annonçait particulièrement dense avec, en plus de Nvidia, les résultats de CrowdStrike et Snowflake.

Nvidia, leader incontesté des puces pour l’intelligence artificielle, avait pour lourde mission de convaincre un marché toujours plus exigeant. Malgré un chiffre d’affaires en hausse de 57% d’un trimestre sur l’autre, un bénéfice par action de 1,05 dollar supérieur au consensus de 1,01 dollar et des prévisions de revenus à 54 milliards de dollars (+/- 2%), le titre a reculé d’environ 3% dans les échanges post-séance. Le marché attendait plus, et la déception l’a emporté.

Ambiance également morose du côté de CrowdStrike. Le spécialiste de la cybersécurité a publié des prévisions pour le troisième trimestre légèrement en dessous des attentes, en raison de la prudence des clients face à l’incertitude économique. L’entreprise table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,21 et 1,22 milliard de dollars, contre 1,23 milliard anticipé par le consensus, ce qui a entraîné une baisse de 6% de son action après la clôture.

À l’inverse, Snowflake a rassuré les marchés. Sa publication ressort solide et ses prévisions annuelles ont été relevées au-dessus des estimations. L’entreprise bénéficie de la forte demande des sociétés qui investissent massivement pour moderniser leurs infrastructures de données via l’IA. Le titre s’est envolé de plus de 11% après ces annonces.