Wall Street : plombé par la chute de Samsung et la flambée du 'WTI'

Le Nasdaq-100 a plié de -1,8% (à 29.173) dans le sillage de l'indice "SOXX" qui lâche -5,15% :le Nasdaq limite la casse, ayant cédé jusqu'à -2,5% et touché un plus bas à 28.975Pts.

Parmi les plus lourds dégagements, on note Intel -9,7%, AMD et Applied Materials -6,8%, ARM -6%, Micron -5,6% (dans le sillage de Samsung avec -6,9%).



Dernière minute : Amazon lance une nouvelle émission obligataire de 25MdsUSD pour financer ses investissements dans l'I.A (faisant suite à une précédente émission de 37MdsUSD).



Le Nasdaq Composite et les "small caps" du Russell-2000 s'en sortent un peu mieux avec -1,2% et -0,9% respectivement, les investisseurs ont de nouveau privilégié les valeurs "matures" ou "défensives" car le Dow Jones ne s'effrite que de -0,3%.

Le niveau de stress, retombé très bas lundi (vers 15,5 sur le "VIX") rebondit de +3,6% vers 16,15 ce mardi.



Le "fait du jour", c'est incontestablement la flambée du pétrole qui flambe de +6% vers 76$ pour le "Brent" et +5% vers 72$ pour le "WTI" qui fait suite à l'annonce de la révocation de l'autorisation de la vente de pétrole iranien par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain.



Ce n'est pas vraiment une surprise après les tirs iraniens qui ont visé 4 navires tentant de traverser Ormuz par la "route Sud" (pourtant réputée la plus sure) selon un rapport de l'UKTMO (UK Maritime Trade Operations) : 4 tirs en 24H, c'est un record depuis le 8 mars dernier (fermeture d'Ormuz).

Les tensions se sont encore accrues après que le Qatar a attribué à l'Iran une attaque contre l'un de ses méthaniers.



Le mémorandum d'entente entre les Etats Unis et l'Iran semble compromis : " les actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz étaient totalement inacceptables pour les États-Unis et en auront des conséquences"... et Donald Trump menace "d'oblitérer en un après-midi toutes les infrastructures iraniennes ".



Et pour ne rien arranger remontée, une enquête de la FED de New York montre que les anticipations inflationnistes des ménages restent élevées pour 2026 (3,8%) et 2027 (3,7%) : et cela ne tient pas au seul prix des carburant (+1,5% anticipé seulement).

Kevin Warsh va devoir composer avec des signaux de robustesse du côté de la production et des consommateurs qui continuent de percevoir une inflation persistante dans l'économie.



Et pas de signes flagrants d'un affaiblissement du marché du travail : la probabilité moyenne déclarée de perdre son emploi dans les douze prochains mois a reculé à 14,1%, tandis que la probabilité de retrouver un emploi a progressé à 44,9%.



Tout ce qui précède a pesé sur les taux d'intérêt avec un "30 ans" qui finit sur une tension de +6,3Pts à 5,057% et un "10 ans" qui flambe de +7,3Pts à 4,552%.

Le "2 ans" qui reflète les anticipations de relèvement de taux plus immédiates fait également un bond de +6Pts vers 4,185%, son 3ème pire score de clôture depuis les 22 et 23 juin dernier.