Wall Street : plombé par les banques régionales et les tensions géopolitiques

Wall Street avait entamé cette avant-dernière séance du mois boursier d'octobre sous de bons auspice, avec un Nasdaq en hausse de +1%, un S&P500 gagnant 0,6% à 6.709... avant d'inverser la vapeur et de terminer symétriquement en baisse de -0,6%, après avoir perdu plus de 1,1%, dans le sillage des banques régionales qui subissent une correction qui ranime des souvenirs remontant à mars 2023, et la faillite de First Republic Bank (FRB), Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank (par ordre d'importance, SVB fut a première à plonger).



Au final, et contrairement au scénario espéré à la veille des '3 sorcières', c'est la baisse qui l'emporte, et sans un sursaut de 0,5% au cours des 20 dernières minutes, les dégâts auraient été bien plus impressionnants.



Mais un signe de trompe pas : le 'VIX' bondit de +23% vers 25,40 et ne s'est absolument pas détendu avec le sursaut de la fin de séance.



Le Dow Jones a perdu 0,65%, l'indice Nasdaq -0,47%... et le Russell-2000 qui avait inscrit la veille un double record historique 'intraday/clôture' décroche de -2% vers 2.467.



Au moment où personne ne s'y attendait vraiment, après les trimestriels très encourageants des géants de la finance (banques systémiques, banques d'affaires, assets managers comme Blackrock), de craintes ressurgissent sur la solvabilité des banques régionales': l'indice sectoriel a plongé de -6,3% dans le sillage de Zions Bancorp (-13,1% suite à une perte considérable identifiée dans le portefeuille de prêts sa filiale californienne),



Western Alliance (-11%) qui est victime d'un emprunteur frauduleux qui laisse une lourde ardoise.



Et comme pour achever de déstabiliser Wall Street, Donald Trump a officialisé 'la guerre commerciale' avec la Chine, une nouvelle douche froide après les messages apaisants de la veille et la confirmation d'une rencontre Trump/xi-Jinping par Scott Bessent mercredi: un réflexe 'risk-off' a profité au '10 ans' qui se détend de -7Pts vers 3,978%, le '30 ans' de -5,5Pts vers 4,584% et le '2 ans' de -7,5Pts vers 3,431%.



Cette baisse de rémunération affaiblit bien le billet vert tandis que l'Or vole de records en records et tutoie les 4.330$/Oz : la hausse du métal précieux est souvent le symptôme de tensions internationales.



Trump vient justement de faire savoir qu'il autorise la CIA à intensifier ses actions contre le Venezuela, n'excluant pas, après la destruction dans les eaux internationales de hors bords vénézuélien suspectés de trafic de drogues (activité qualifié d'acte 'terroriste') d'étendre les frappes sur le sol vénézuélien (en violation du droit international mais illustrant la 'jurisprudence' introduite par Israël qui bombarde impunément ses voisins, au prétexte de 'lutte contre le terrorisme') ce qui ressemble aux préparatifs d'un coup d'état, voir d'une guerre d'invasion de style 'Panama' permettant de renverser les dirigeants en place.



Un autre élément est venu se greffer en fin d'après-midi : le net recul du pétrole (-2,8% vers 57$ sur le NYMEX)



La chute du baril s'est accélérée avec la publication des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) : les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis sont en hausse de +3,5Mns de barils à 423,8 millions de barils lors de la semaine du 6 octobre.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 4,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 0,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 85,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.



Du fait du 'shutdown' aux Etats-Unis, l'agenda économique s'annonçait encore très allégé aujourd'hui : le blocage des administrations de Washington ayant conduit au report de la publication des ventes au détail, de l'indice des prix à la production (PPI) et des demandes d'allocations chômage.

