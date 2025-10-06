Wall Street : pluie de records malgré un ISM décevant

La semaine s'est achevée par le rejet d'un compromis budgétaire au Congrès, mais rien n'a arrêté la hausse de Wall Street : carton plein avec un 5 sur 5 à la hausse pour le S&P500, le Dow Jones (6e séance de hausse d'affilée en réalité) et un nouveau feu d'artifices de records intraday et de clôture (avec un 3 sur 4 ce vendredi), la barre des 30 records étant franchie.



Ce fut également une 9e semaine de hausse consécutive, et la 12e sur 14 depuis fin juin.



Au final, cela a donné +0,5% sur le Dow Jones à 46 758 (47 050 au plus haut), +0,01% sur le 'S&P' à près de 6716 (et 6750 au plus haut), +0,7% sur le Russell-2000 (doublé intraday/clôture à 2476 et 2497) et -0,4% à 24 786 sur le Nasdaq-100 qui a culminé à 24 858 avant de s'enfoncer dans le rouge, plombé par Palantir (-7,8%), AMD et Applied Materials (-3,2%), KLA (-3%).



Le 'S&P' a été soutenu par les valeurs de la santé (Humana +10,7%, Molina Health +4,5%, Biogen +3%, Gilead +2,3%), et Apple qui a grappillé +0,4%, mais cela a suffi à lui faire franchir le seuil des 4000 MdsUSD : c'était le second titre à passer ce cap, après Nvidia qui a reculé de -0,8% vers 187,4 (soit 4590 MdsUSD de 'capi').



Sur la semaine écoulée, le 'S&P' a pris +1%, le Nasdaq et le Dow Jones +1,1% : les investisseurs continuaient de faire fi de la fermeture partielle des administrations américaines... laquelle a abouti à la non-publication du 'NFP' ce vendredi.



Du coup, l'axiome boursier du jour semblait être 'pas de nouvelles, bonnes nouvelles'.



Les observateurs des marchés venaient également à la rescousse du 'bull-trend', comme Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement, soulignant que 'les shutdowns ont rarement un effet négatif sur les actions, encore moins dans le contexte actuel où la liquidité est abondante'.



Néanmoins, les opérateurs ont pris connaissance à 16h00 des indices PMI composite de S&P Global (-0,3 point à 54,2, rien de significatif) et de l'ISM des services pour septembre : c'est une déception pour l'activité dans le tertiaire puisque l'indice a rechuté de -2 points, pile sur les 50 (frontière entre expansion et récession) alors que selon BofA, ce dernier devait progresser vers 52,5.



Sur l'obligataire, la lourdeur l'a emporté avec des T-Bond '2035' qui se sont tendus de +2 points de base à 4,11%, et le '30 ans' qui est monté de +1 pb à 4,708%.



Le dollar s'est effrité de 0,1% et le pétrole a enregistré un rebond du même ordre vers 60,7 USD sur le NYMEX.