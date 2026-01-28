Dans l'attente des premières grandes publications et de la décision imminente de la Réserve fédérale, Wall Street avance prudemment et évolue sans direction tranchée.

À l'issue d'une séance marquée par l'anticipation de nombreux résultats publiés après la clôture, les indices américains affichent des variations limitées. Le S&P 500 termine quasiment à l'équilibre à 6 978 points, le Dow Jones progresse légèrement à 49 015,6 points, tandis que le Nasdaq 100 avance de 0,3% pour clôturer à 26 022,7 points.



Sur le plan macroéconomique, tous les regards se tournent vers la Réserve fédérale. L'institution a d'ores et déjà annoncé qu'elle maintiendrait ses taux inchangés, entre 3,5% et 3,75%. Une décision attendue par les marchés, qui resteront néanmoins attentifs à la conférence de presse de Jerome Powell, prévue jeudi avant l'ouverture. Le président de la Fed devrait notamment s'exprimer sur la récente faiblesse du dollar et les risques d'inflation que cette situation pourrait accentuer.



En parallèle, la séance est marquée par l'attente des résultats trimestriels de plusieurs géants technologiques, dont Microsoft, Meta Platforms et Tesla, dont les publications doivent intervenir après la clôture et pourraient donner le ton pour la suite de la semaine.



Du côté des entreprises, Seagate Technology s'est illustrée avec une envolée de 20%, signant la meilleure performance du S&P 500. Le fabricant de solutions de stockage a profité de résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, publiés mardi soir. Texas Instruments a également été recherché, le titre gagnant près de 10% après la présentation de perspectives pour le premier trimestre supérieures au consensus, notamment à mi-fourchette.



À l'inverse, Amphenol a chuté de 12,2% après avoir communiqué des prévisions jugées décevantes, le groupe évoquant un net ralentissement de son rythme de croissance.



Dans ce contexte d'attentisme, les marchés restent suspendus aux annonces de la Fed et aux publications des poids lourds de la technologie, qui devraient rapidement redonner une direction plus franche aux indices américains.