Wall Street : plus hésitant avec Nvidia -3%, mais Dow Jones au zénith

Publié le 11/11/2025 à 23:31 Partager

Après le 'moment' un peu euphorique de lundi (les supports moyen terme sauvés in extremis vendredi, puis dans la foulée la cessation du 'shutdown', la séance de mardi avait plutôt mal commencé.

Le Nasdaq perdait rapidement -0,8% (après +2,3% la veille) ou le S&P500 (-0,3% après +1,5%)... mais au final, ce sont les acheteurs qui remportent leur bras de fer et l'indice Dow Jones (+1,18% à 47.930) claque un nouveau record de clôture, non des 48.000 testés en intraday les 29 et 30 octobre dernier.



Le S&P500 a inversé la vapeur et engrange 0,21% à 6.840 pour renouer avec ses sommets (6.900) à 1% près, le Russell-2000 s'arrache au cours de la dernière demi-heure pour finir positif de +0,12%.

Le Nasdaq Composite .fait cavalier seul à la baisse avec -0,25% à 23.468, dans le sillage de l'indice 'SOXX' qui avec -2,3% reperd ses gains de la veille, plombé par les gagnants de lundi (ARM -3,2%, Marvell -4,2%, LAM Research -4,3%, Micron -4,8% et Nvidia avec -3%).



Le coup de tonnerre dans le secteur des 'semi' provient de cette annonce : SoftBank liquide sa participation de 5,8Mds$ dans Nvidia, ce qui pourrait indiquer que le fonds japonais ne voit plus 'd'upside' sur le titre' alors que plusieurs banques émettent des signaux d'alarme sur la soutenabilité et la viabilité des investissements dans l'I.A (avec notamment des emprunts 'hors bilan' via des 'SPV' qui rappellent de mauvais souvenirs), ce qui ravive les craintes de bulle autour de l'IA.

A noter également la dégradation de la dette d'Oracle par Erste Group Bank, d'achat à conserver, alors que le group est endetté à hauteur de 500% de son C.A et fait désormais état de 'cash flows' négatifs.



Mais comme le démontre le nouveau zénith du Dow Jones, les questionnements sur la surévaluation des valeurs liées à 'l'I.A' (qui représentent pratiquement 100% de la performance du Nasdaq-100 cette année) reste contrebalancé par l'optimisme lié à la cessation du 'shutdown' aux Etats-Unis : le Sénat américain s'est prononcé dans la nuit en faveur d'un texte de loi visant à mettre fin au blocage partiel des administrations fédérales après 42 jours de paralysie (6 semaines pleines ce mardi).

Le 11 novembre était férié sur les marchés de taux US (Veteran's day) mais d'après les cotation électronique le '10 ans' efface -4Pts vers 4,07%.



La fin du 'shutdown' a été conclu par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre : il doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité (cela devrait donc 'passer' sans suspens), avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.



'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, après le jour de l'Armistice, si la Chambre des représentants devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', indique Kenneth Broux, le responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale, basé à Londres.



Il ajoute que 'la réouverture des services publics pourrait par ailleurs annoncer une déferlante de statistiques économiques dans les jours à venir après quasiment six semaines de disette. Le Département américain du travail pourrait publier le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre dès ce vendredi'.