Wall Street : plus hésitant avec Nvidia -3%, mais Dow Jones au zénith

Après le 'moment' un peu euphorique de lundi (les supports moyen terme sauvés in extremis vendredi, puis dans la foulée la cessation du 'shutdown'), la séance de mardi avait plutôt mal commencé.



Le Nasdaq perdait rapidement -0,8% (après +2,3% la veille) et le S&P 500 cédait -0,3% (après +1,5%)... mais au final, ce sont les acheteurs qui remportent leur bras de fer et l'indice Dow Jones (+1,18% à 47 928) signe un nouveau record de clôture, non loin des 48 000 testés en intraday les 29 et 30 octobre dernier.



Le S&P 500 a inversé la vapeur et engrange 0,21% à plus de 6846 pour renouer avec ses sommets (6900) à 1% près, et le Russell-2000 s'arrache au cours de la dernière demi-heure pour finir positif de +0,11% à 2458.



Le Nasdaq Composite fait cavalier seul à la baisse avec -0,25% à 23 468, dans le sillage de l'indice 'SOXX' qui, avec -2,3%, reperd ses gains de la veille, plombé par les gagnants de lundi (ARM -3,2%, Marvell -4,2%, LAM Research -4,3%, Micron -4,8% et Nvidia avec -3%).



Le coup de tonnerre dans le secteur des 'semi' provient de cette annonce : SoftBank liquide sa participation de 5,8 MdsUSD dans Nvidia, ce qui pourrait indiquer que le fonds japonais ne voit plus 'd'upside' sur le titre alors que plusieurs banques émettent des signaux d'alarme sur la soutenabilité et la viabilité des investissements dans l'IA (avec notamment des emprunts 'hors bilan' via des 'SPV' qui rappellent de mauvais souvenirs), ce qui ravive les craintes de bulle autour de l'IA.



A noter également la dégradation de la dette d'Oracle par Erste Group Bank, de 'achat' à 'conserver', alors que le groupe est endetté à hauteur de 500% de son CA et fait désormais état de 'cash-flows' négatifs.



Mais comme le démontre le nouveau zénith du Dow Jones, les questionnements sur la surévaluation des valeurs liées à l'IA (qui représentent pratiquement 100% de la performance du Nasdaq-100 cette année et 80% depuis novembre 2022) restent contrebalancés par l'optimisme lié à la cessation du 'shutdown' aux Etats-Unis.



Le 11 novembre était férié sur les marchés de taux US (Veteran's day) mais d'après les cotations électroniques, le '10 ans' efface -4 points de base vers 4,07%.



La fin du 'shutdown' a été conclue par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre : il doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité (cela devrait donc passer sans suspense), avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.



'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, après le jour de l'Armistice, si la Chambre des représentants devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', réagissait Kenneth Broux, le responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale, basé à Londres.



Il ajoutait que 'la réouverture des services publics pourrait par ailleurs annoncer une déferlante de statistiques économiques dans les jours à venir après quasiment six semaines de disette', et que le Département américain du Travail pourrait publier le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre dès ce vendredi.