Wall Street poursuit sa pause malgré les bons résultats bancaires

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin, les investisseurs devant digérer la publication des résultats de plusieurs grandes banques américaines ainsi que la parution de plusieurs indicateurs avant la cloche.

Environ 30 minutes avant le coup d'envoi des échanges, les contrats "futures" sur les principaux indices perdent entre 0,3% et 0,6%, laissant entrevoir une poursuite du mouvement de consolidation amorcé hier.



Wall Street a signé jusqu'ici une belle entame d'année 2026, mais les marchés semblent depuis quelques séances se chercher une tendance, déstabilisés notamment par la réapparition des risques géopolitiques et les interrogations entourant l'indépendance de la Fed.



"Il semble qu'on soit en train d'entrer dans une phase plus compliquée, où les fondamentaux se mélangent désormais à un interventionnisme politique direct et totalement inédit dans la formation des prix", constate Rania Gule, analyste marchés chez XS.com.



Parallèlement, la dernière série de résultats des grands groupes financiers ne semble pas être de nature à inciter les investisseurs à pousser les indices beaucoup plus haut après les nouveaux records établis lundi.



Bank of America, le deuxième établissement bancaire des Etats-Unis en termes de capitalisation, a dépassé les attentes au 4ème trimestre, ce qui n'empêchait pas son titre de perdre du terrain (-1,5%) en cotations avant-Bourse.



Même punition pour Wells Fargo, qui cède 2,4% en préouverture bien que la banque californienne ait dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, même si ses revenus ont légèrement déçu.



Seul Citigroup s'en sort, le groupe new-yorkais ayant réussi à faire mieux que prévu sur les trois derniers mois de l'année, en dépit des provisions comptabilisées sur sa filiale russe AO Citibank, en cours de cession. Le titre progressait de 1,6% en transactions électroniques.



Au-delà de ces résultats diversement accueillis, les yeux des marchés restent également rivés sur les indicateurs économiques.



La hausse des prix à la production (PPI) est ainsi restée contenue au mois de novembre, affichant une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre, un chiffre susceptible de rassurer les opérateurs après le ralentissement de l'inflation CPI annoncée hier.



Cela devrait encourager la Réserve fédérale à baisser ses taux par deux fois cette année, comme prévu par le marché.



Sur le plan de la consommation, les ventes au détail ont rebondi de 0,6% en novembre, contre un consensus de 0,5%, après une baisse de 0,1% le mois précédent.



Les rendements obligataires s'inscrivent en légère hausse après ces indicateurs allant dans le sens d'un atterrissage en douceur et d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire de la Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,1 point de base à 4,16%.



Le dollar recule en conséquence, ce qui permet à l'euro de remonter au seuil de 1,1660 face au billet vert.



Le baril continue d'avancer avec les troubles en Iran, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,1% à 61,8 dollars, au plus haut depuis la fin octobre.