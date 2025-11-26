À l'approche du long week-end férié, les marchés américains ont de nouveau terminé en hausse mercredi, portés par l'espoir d'une baisse des taux en décembre et un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques.

À la veille de Thanksgiving, les investisseurs sont restés acheteurs. Le S&P 500 a progressé de 0,69% à 6 812,6 points, le Dow Jones a gagné 0,67% à 47 427,1 points et le Nasdaq 100 a avancé de 0,87% pour clôturer à 25 236,9 points.

La dynamique haussière observée ces derniers jours continue d’être portée par un optimisme grandissant quant à une réduction des taux directeurs lors de la réunion de la Réserve fédérale en décembre. Le secteur technologique, récemment secoué par des inquiétudes autour de ses valorisations, retrouve également les faveurs du marché.

Les compagnies aériennes ont largement profité de l’approche de Thanksgiving, traditionnellement la journée la plus chargée de l’année pour le transport aérien. Ce rebond est scruté comme un indicateur de la résilience du consommateur américain à l’entrée d’une période clé : la saison des fêtes, qui commence avec Thanksgiving et se poursuit avec le Black Friday puis le Cyber Monday.

La Fédération nationale du commerce de détail anticipe d’ailleurs des ventes de fin d’année dépassant pour la première fois les 1 000 milliards de dollars en 2025. Toutefois, les perspectives restent mitigées pour certains distributeurs comme Walmart ou Target, confrontés à des marges sous pression en raison des droits de douane et des vagues de licenciements dans le secteur.

Parmi les valeurs individuelles, Dell Technologies a bondi de 5,81% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes et des prévisions encourageantes.

Workday a en revanche chuté de 7,85%, son chiffre d’affaires issu des abonnements étant simplement conforme aux attentes pour le troisième trimestre.

Deere a également reculé (-7,42%), pénalisé par des prévisions annuelles jugées décevantes, notamment en raison de l’impact des droits de douane sur ses activités.

Dans un marché allégé avant le jour férié, la tendance reste résolument positive, portée par l’espoir d’un assouplissement monétaire et par la résistance de la consommation américaine à l’aube du pic commercial annuel.