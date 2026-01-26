Dans l'attente des grandes publications du secteur technologique et des prochaines décisions de la Réserve fédérale, Wall Street enchaîne une quatrième séance consécutive de hausse, portée par un climat d'optimisme prudent.

Les marchés américains continuent d'avancer alors que les investisseurs se positionnent avant une semaine décisive. Le S&P 500 progresse de 0,5% à 6 950,3 points, le Dow Jones gagne 0,64% et atteint 49 412,4 points, tandis que le Nasdaq 100 avance de 0,42% à 25 713,2 points.



Les regards sont désormais tournés vers les géants de la technologie. Apple, Meta, Microsoft et Tesla doivent publier leurs résultats trimestriels dans les prochains jours, une séquence qui s'annonce déterminante pour un marché largement soutenu par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Les investisseurs chercheront des signaux tangibles sur la capacité de ces groupes à transformer leurs lourds investissements en IA en croissance des revenus et des marges, d'autant que les valorisations du secteur restent jugées élevées.



Dans le même temps, la réunion de politique monétaire de la Fed, prévue mercredi, occupe également une place centrale. Selon l'outil CME Fedwatch, la probabilité d'un statu quo sur les taux directeurs atteint 97%. Cette décision pourrait toutefois passer au second plan face aux interrogations persistantes sur l'indépendance de la banque centrale, après l'ouverture ce mois-ci d'une enquête du ministère de la Justice visant son président, Jerome Powell, et alors que Donald Trump a laissé entendre qu'un successeur pourrait être désigné prochainement.



Du côté des valeurs individuelles, Intel poursuit sa chute pour la deuxième séance consécutive. Le fabricant de semi-conducteurs abandonne encore 5,76%, après avoir déjà plongé de 17% vendredi, pénalisé par des prévisions trimestrielles jugées décevantes par le marché.



À l'inverse, CoreWeave a progressé de 5,73% après l'annonce d'un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia dans cette société spécialisée dans les infrastructures cloud, renforçant l'attrait du marché pour les acteurs liés à l'IA. USA Rare Earth s'est également distinguée, s'envolant de 7,87% à la suite d'informations indiquant que l'administration américaine envisagerait de prendre une participation de 10% dans le groupe minier, dans le cadre d'un plan d'investissement mêlant dette et actions pour un montant total de 1,6 milliard de dollars.



À l'approche de ces rendez-vous majeurs, Wall Street poursuit sa progression, portée par l'espoir que les résultats des géants technologiques et les décisions de la Fed viendront conforter la dynamique haussière actuelle.