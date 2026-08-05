Wall Street poursuit sa progression dans un climat d'optimisme

Les indices américains évoluent à des niveaux records mercredi, le S&P 500 et le Dow Jones inscrivant de nouveaux sommets historiques. L'espoir d'une amélioration de la situation géopolitique permet aux marchés de poursuivre leur avancée, malgré le recul marqué de plusieurs valeurs technologiques comme SpaceX et AMD. Ainsi, le Dow Jones et le S&P 500 progressent respectivement de 1% et 0,3% tandis que le Nasdaq 100 affiche un léger recul de 0,1%

A la clôture de mardi, SpaceX a dévoilé son premier bilan trimestriel depuis son introduction à Wall Street. Le groupe d'Elon Musk a quasiment doublé son chiffre d'affaires tout en réduisant ses pertes d'exploitation, grâce notamment à la forte croissance des activités de Starlink et de l'intelligence artificielle.



Malgré ces résultats solides, le titre perd actuellement plus de 8%. Les investisseurs s'inquiètent des investissements massifs nécessaires pour financer les différents projets du groupe, comme Terafab, mais aussi de la fin de la période de blocage des actions, prévue dès jeudi à la suite de l'introduction en Bourse.



AMD a, de son côté, publié une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes, portée par une demande toujours soutenue dans l'intelligence artificielle. Le titre cède néanmoins 6%, le marché estimant que les perspectives restent insuffisantes pour justifier la récente envolée de l'action.



A l'inverse, Nvidia gagne plus de 3% après l'annonce de SpaceX indiquant que le groupe utilisera ses puces pour construire ses centres de données.



Parmi les autres publications, Arista Networks progresse de près de 3% après avoir présenté des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes.



Uber recule en revanche de 5,5%, pénalisé par des prévisions de bénéfice ajusté pour le trimestre en cours inférieures aux attentes des analystes.



Avant l'ouverture de Wall Street, Eli Lilly a annoncé relever son estimation de chiffre d'affaires annuel. Le titre s'adjuge près de 4% en séance.



Sur le plan macroéconomique, le rapport ADP a montré que la croissance de l'emploi dans le secteur privé américain avait ralenti en juillet. L'attention des investisseurs se tourne désormais vers les chiffres officiels de l'emploi non agricole, attendus vendredi.