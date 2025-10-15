Portés par de nouveaux résultats solides dans le secteur bancaire et un net rebond des valeurs technologiques, les indices américains ont globalement progressé mercredi, profitant aussi d'une accalmie temporaire sur le front géopolitique.

Dans la continuité de la séance de mardi, Morgan Stanley et Bank of America ont publié des résultats meilleurs qu’attendu, tandis qu’un regain d’intérêt pour la tech a permis au marché de prolonger son mouvement haussier. À la clôture, le S&P 500 a gagné 0,4% pour atteindre 6 671 points, le Nasdaq a progressé de 0,68% à 24 745,3 points. Seul le Dow Jones a légèrement reculé, cédant 0,04% à 46 253,3 points.

Après une première salve encourageante, le secteur bancaire continue d’alimenter l’optimisme des investisseurs. Morgan Stanley a bondi de 4,72% et Bank of America de 4,41%, les deux établissements ayant bénéficié d’une forte activité dans le segment des fusions-acquisitions. Ces performances viennent renforcer la dynamique enclenchée par les bons résultats publiés la veille par JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs ou encore Wells Fargo.

Le secteur technologique a également été dopé par plusieurs annonces dont notamment une excellente publication d’ASML (+2,42 au Nasdaq), ainsi qu’un accord important par un consortium d’investisseurs composé de BlackRock, Microsoft, Nvidia et xAI concluant un rachat à hauteur de 40 milliards de dollars visant l’un des plus grands opérateurs de centres de données au monde. Ces annonces ont entraîné une vague d’achats sur les valeurs du secteur, à commencer par AMD, qui a bondi de 9,4% sur la séance.

Cette période de publications reste cruciale dans un contexte où le gouvernement fédéral entre dans sa deuxième semaine de "shutdown", bloquant la diffusion de plusieurs indicateurs macroéconomiques clés. Un manque de visibilité qui complique le travail de la Réserve fédérale, alors que ses décisions de politique monétaire pour la fin d’année restent très attendues.

Sur le front géopolitique, le ton semble s’être légèrement adouci. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré sur CNBC que les États-Unis ne cherchaient pas à envenimer les tensions commerciales avec la Chine. Il a également affirmé que Donald Trump pourrait rencontrer Xi Jinping en Corée du Sud d’ici la fin du mois. Cette déclaration intervient au lendemain de celle de Trump, qui avait évoqué la possibilité d’un embargo sur certains produits, notamment les huiles alimentaires, en réponse au boycott chinois du soja américain.